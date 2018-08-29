В Горловке перестановки в рядах чиновников от «ДНР»

О них стало известно журналисту Никите Синицыну.

По его информации, Алексей Ивахненко, бывший заместителем главы горадминистрации от «ДНР» понижен в должности до заместителя начальника Никитовской райадминистрации Ирины Джеломановой.

«Параллельно с этим произошел такой себе «круговорот чиновников» ДНР в Горловке — бывший заместитель начальника Никитовской райадминистрации Борис Рымарь, чье место занял Ивахненко, стал главой Центрально-городской райадминистрации, а бывшая глава последней Адия Кудрякова заняла место, которое до 20 августа занимал Ивахненко — пост заместителя мэра по вопросам торговли и АПК», — написал Синицын на своей странице в Facebook.