Задолженность жителей Горловки за потребленную воду составляет 177,1 млн. руб.

Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

Недавно представители горловского ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» рассказали какие работы велись и ведутся для обеспечения потребителей бесперебойным водоснабжением.

Так, за семь месяцев 2018-го года специалистами были выполнены работы по замене 1813 метров водопроводных и 57 метров канализационных сетей, ликвидировано 2038 засоров канализации. С целью подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период горловским ПУВКХ запланировано проведение работ на сумму 10,54 млн.руб., освоение которых составило 78 % ( или 8,22 млн.руб.) по состоянию на 16 августа.

Кроме ремонта сетей выполнялись и другие работы, такие как замена или ремонт задвижек, пожарных гидрантов, промыто 1170 метров и выполнено «ершение» 4 километров канализационных сетей, почищено 484 канализационных колодца и т. д.

Отмечается, что действующие с 2012-го года тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению не покрывают 100 % затраты водоснабжающего предприятия, а низкий процент оплаты потребителей (менее 80%) отрицательно влияет на результат его работы.

По состоянию на 1 августа задолженность населения Горловки за потребленную воду составляет 177,1 млн. руб. Поэтому с неплательщиками ведется разъяснительная работа с должниками, а в частном секторе производятся отключения от централизованного водоснабжения. За 7 месяцев этого года за долги отключено 170 частных домов.