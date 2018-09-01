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Задолженность жителей Горловки за потребленную воду составляет 177,1 млн. руб.

Суббота, 1 сентября, 2018

Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

Недавно представители горловского ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» рассказали какие работы велись и ведутся для обеспечения потребителей бесперебойным  водоснабжением.

Так, за семь месяцев 2018-го года специалистами были выполнены работы по замене 1813 метров  водопроводных и 57 метров канализационных сетей, ликвидировано 2038 засоров канализации. С целью подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период горловским ПУВКХ запланировано проведение работ на сумму 10,54 млн.руб., освоение которых составило 78 % ( или 8,22 млн.руб.) по состоянию на 16 августа.

Кроме  ремонта сетей  выполнялись и другие работы, такие как замена или ремонт задвижек, пожарных гидрантов, промыто 1170 метров  и   выполнено «ершение» 4 километров  канализационных сетей, почищено 484 канализационных колодца и т. д.

Отмечается, что действующие с 2012-го года тарифы  на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению не покрывают 100 % затраты водоснабжающего предприятия, а низкий процент оплаты потребителей (менее 80%) отрицательно влияет на результат его работы.

По состоянию на 1 августа задолженность населения Горловки за потребленную воду составляет 177,1 млн. руб. Поэтому с неплательщиками ведется разъяснительная работа с должниками, а в частном секторе производятся отключения от централизованного водоснабжения. За 7 месяцев этого года за долги отключено 170 частных домов.

 



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