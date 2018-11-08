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С 1 ноября пересечь линию соприкосновения через КПВВ с товарами можно только раз в сутки

Четверг, 8 ноября, 2018

С 1 ноября пересечь линию соприкосновения через КПВВ с товарами можно только раз в сутки.

Об этом сообщает БФ «Право на защиту».

Данное правило вводится распоряжением командующего Объединенных сил №р-3634 от 30.10.2018.

В то же время, как заверил заместитель Командующего ОС полковник Александр Доманский, ограничения не касаются лиц, которые пересекают линию соприкосновения с личными вещами.

«Однако, уже 5 ноября мониторы БФ «Право на защиту» зафиксировали случай, когда лицу, которое пересекало КПВВ «Майорское» во второй раз в течение дня, и ни разу не имело при себе товара или даже багажа, сотрудники Госпогранслужбы отказали в повторном пропуске, ссылаясь на Распоряжение», — отметили в организации.

По словам Владимира Бондаря, начальника Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ, для исполнения Распоряжения, сотрудники Государственной фискальной службы при проверке багажа должны ставить специальную отметку в контрольном талоне.

В организации отмечают, что непонятно, каким образом будет учитываться количество и стоимость перемещаемых товаров.

Например, будет ли предоставлено разрешение на перемещение лицу, желающему провезти дважды в день по 30 кг товара, стоимость которого не превышает установленные постановлением 10 тысяч гривен.

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