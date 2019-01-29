 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Горловке заявили, что от гололеда никто не умирал

Вторник, 29 января, 2019

Сообщение об этом появилось на сайте горадминистрации от «ДНР».

В нем говорится, что в социальных сетях появились слухи о якобы погибших вследствие падения горловчанах.

«По неофициальным данным количество погибших колеблется от двух до шести смертей. Причиной гибели людей комментаторы называют гололед и недостаточную работу горловских коммунальщиков. Администрация Горловки официально заявляет, что единственный случай смерти зарегистрирован 25.01.2019 года. Пенсионер Тупик Николай Степанович 1967 года рождения скончался от остановки сердца на территории возле Торгового дома «Веста», что никак не связано с гололедом», — сообщается в опубликованной информации.

Подчеркивается, что «по информации горздравотдела количество зарегистрированных случаев травматизма в декабре прошлого года составило 240 человек, а в январе — 283, что закономерно и не превышает статистику травматизма прошлого года».

Ранее



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования