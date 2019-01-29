В Горловке заявили, что от гололеда никто не умирал

Сообщение об этом появилось на сайте горадминистрации от «ДНР».

В нем говорится, что в социальных сетях появились слухи о якобы погибших вследствие падения горловчанах.

«По неофициальным данным количество погибших колеблется от двух до шести смертей. Причиной гибели людей комментаторы называют гололед и недостаточную работу горловских коммунальщиков. Администрация Горловки официально заявляет, что единственный случай смерти зарегистрирован 25.01.2019 года. Пенсионер Тупик Николай Степанович 1967 года рождения скончался от остановки сердца на территории возле Торгового дома «Веста», что никак не связано с гололедом», — сообщается в опубликованной информации.

Подчеркивается, что «по информации горздравотдела количество зарегистрированных случаев травматизма в декабре прошлого года составило 240 человек, а в январе — 283, что закономерно и не превышает статистику травматизма прошлого года».

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