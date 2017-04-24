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Фронтовая Горловка: жители жалуются на повышение цен на продукты

Понедельник, 24 апреля, 2017

Со среды, 19-го апреля, на всех рынках Горловки резко увеличились цены на ряд продуктов, в том числе на овощи. 

Жители Горловки жалуются на почти двукратное увеличение цен на картофель и лук — если еще в начале недели на рынке в Бессарабке картошка стоила до 24 руб./кг, то уже в среду цена поднялась до 37-40 рублей. Лук ранее стоил до 25 рублей, сейчас — 40.

В центральной части города в середине недели картофель стоил до 32 руб./кг, а сейчас — 40 рублей. Стоимость лука в ЦГР также находилась в районе 25 руб./кг, а сейчас можно найти и за 50. На оптовой базе, при этом, всю неделю картофель стоил около 32 рублей.

Помидоры горловчанам обойдутся в 200 рублей, капуста — 30 руб./кг, огурцы — 140 рублей, морковь и свекла — по 25, а куриное филе стоит порядка 170 руб./кг.

Предприниматели при этом связали резкое увеличение цен с отсутствием зарплат у населения, а также с сезонным пасхальным повышением, после которого покупательская способность у горловчан, наоборот, снизилась.

«Обычное сезонное повышение совпало с Пасхой, после которой очень сложно понизить цену, плюс, торговля упала и все пытаются компенсировать потери ценами… Старые овощи никто фурами везти не хочет, потому как сгниет при таких торгах, а цена как раз в основном на старые овощи подскочила», — рассказал один из них.

Сезонное повышение цен на овощи заметили также и городские власти во время проведения мониторинга цен в Горловке за период с 10 на 14 апреля.

«За истекший период в целом существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило, за исключением цен на овощи борщевого набора. На рынках и в магазинах города отмечается сезонное повышение цены на ряд овощей. Стоимость фруктов осталась на прежнем уровне», — сообщили в горадминистрации.

TGorlovka



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