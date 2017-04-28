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С 1 мая минимальная пенсия в Украине вырастет на 65 гривен

Пятница, 28 апреля, 2017

С 1 мая повышен на 65 гривен прожиточный минимум для неработоспособных лиц и отныне он будет составлять 1312 грн., в связи с чем осуществлен перерасчет пенсий.

После этого перерасчета повышение пенсий получат более 8,2 млн. пенсионеров. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

«С 1 мая текущего года в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» повышен прожиточный минимум для лиц, которые утратили работоспособность, до 1312 гривен. В связи с изменением прожиточного минимума осуществлен перерасчет пенсий. Повышения в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 млн. пенсионеров. Размер повышения у каждого индивидуален», — говорится в сообщении.

«Страна» сообщала, что сейчас прожиточный минимум составляет 1247 гpивен, а с 1 декабря он вырастет до 1373 гривен.

В Пенсионном фонде проинформировали, что в связи с этим перерасчетом пенсий увеличены такие виды выплат, как: минимальные размеры пенсий и доплата за сверхурочный стаж, минимальные пенсионные выплаты, государственная социальная помощь на уход инвалидам войны, повышения ветеранам войны и членам их семей, повышения жертвам нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной, надбавка донорам.

Уточняется, что перерасчет пенсий был проведен в автоматическом режиме, что не требует дополнительного обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

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