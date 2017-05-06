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Фронтовая Горловка: работают круглосуточные аптеки

Суббота, 6 мая, 2017

Представители «ДНР» рассказали, что в восьми подконтрольных городах круглосуточно работают 24 аптеки.

Наибольшее количество работает, конечно, в Донецке — 10.

«В Макеевке функционируют четыре, по две в Горловке, Енакиево, Торезе и Снежном, по одной в Харцызске и Кировском», — говорится в сообщении.

Однако, в горздравотделе уточнили, что в нашем городе круглосуточно действуют пять точек, где можно приобрести лекарство: № 143 (пр.Ленина, 25), № 2 «Рутафарм» (пр.Победы, 22), «Фармация» (пр.Ленина, 23) и два аптечных пункта аптеки «Витекс» (ул. Политехническая ,39 и пр.Ленина ,28в).



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