Фронтовая Горловка: перестрелки были слышны весь вечер

Вторник не стал исключением и горожане снова слышали боевые действия.

Первые сообщения об из возобновлении начали поступать после 18.30. В них горловчане писали о неспокойной обстановке в районе Зайцево. Позднее, они уточнили — бои шли на участке от Майорска до Жованки. Около 21 час. стрелять начали и на юго-западе. В стороне Широкой Балки отчетливо были слышны «бахи» и перестрелки. Кроме того, применялись зенитки. Такая ситуация сохранялась около двух часов, после чего активность постепенно спала. Разве что светлодарское направление еще некоторое время продолжало шуметь.

Продолжаются бои под Авдеевкой, Докучаевском, в районе аэропорта и на мариупольском направлении.