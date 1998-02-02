Фронтовая Горловка: опубликован список погибших мирных жителей

Местные власти Горловки опубликовала в Интернете список погибших мирных жителей Горловки.

Как говорится в сообщении, их имена будут выгравированы на мемориале, открытие которого планируется на пр.Победы.



1. Акулов Юрий Викторович, 19.11.1950-29.01.2015

2. Ананьев Сергей Евгеньевич, 5.09.1961-24.01.2015

3. Антоненко Сергей Леонидович, 14.11.1957-14.12.2016

4. Арустамян Альберт Аркадьевич, 17.08.1962-16.08.2015

5. Архипович Валентина Александровна, 13.08.1969-27.07.2014

6. Архипович Владимир Викторович, 21.05.1953-28.07.2014

7. Бабенко Юлия Владимировна, 1.03.1986-29.07.2015

8. Барсуков Александр Владимирович, 26.12.1952-16.08.2015

9. Бахаровская Юлия, 2015

10. Белоног Карина Григорьевна, 29.03.2005-19.12.2014

11. Белоусов Александр Николаевич, 27.01.1988-22.01.2015

12. Белошапкин Денис Юрьевич, 1.12.1980-14.06.2014

13. Белый Виктор Андреевич, 31.08.1937-21.09.2016

14. Белякин Николай Михайлович, 3.01.1962-21.01.2015

15. Береговая Виктория Сергеевна, 16.05.2000-7.08.2014

16. Бодян Сергей Васильевич, 23.04.1965-5.08.2014

17. Болдырев Александр Андреевич, 15.02.1987-7.08.2014

18. Бондаренко Татьяна Алексеевна, 12.03.1983-27.07.2014

19. Бондарь Виктория Викторовна, 23.11.1978-4.12.2015

20. Бондарь Евгения Васильевна, 27.11.1940-24.08.2016

21. Борисенко Николай Федорович, 11.06.1952-4.08.2014

22. Борисенко Николай, 1953

23. Буга Геннадий Григорьевич, 12.04.1932-13.02.2015

24. Бузов Александр Васильевич, 8.09.1974-21.01.2015

25. Булаев Данил Олегович, 8.02.2005-14.11.2014

26. Булаев Олег Александрович, 11.05.1979-14.11.2014

27. Булаева София Олеговна, 20.03.2010-14.11.2014

28. Булаева Татьяна Владимировна, 31.07.1980-19.11.2014

29. Бутов Вадим Николаевич, 31.10.1990-7.12.2015

30. Буторина Анастасия Владимировна, 9.07.1998-16.06.2015

31. Быбко Любовь Николаевна, 7.08.1950-29.07.2014

32. Быбко Любовь Николаевна, 2.02.1998-29.07.2014

33. Васяев Денис Анатольевич, 8.10.1982-2.08.2014

34. Вербовский Андрей Владимирович, 29.01.2015

35. Вернигор Ирина Вячеславовна, 22.06.1964-30.01.2015

36. Вчерашнева Анна Гавриловна 26.04.1996-27.07.2014

37. Вязовиченко Иван Павлович, 9.06.1957-14.08.2015

38. Гайчуков Виталий Васильевич, 2.11.1980-27.01.2015

39. Галкин Сергей Юрьевич, 2.11.1978-29.01.2015

40. Гамбаров Маилхан Магеррам оглы, 13.05.1957-19.11.2016

41. Ганноченко Светлана Николаевна, 13.04.1947-10.06.2015

42. Гатченко Петр Николаевич, 23.01.1971-12.01.2015

43. Гирный Владимир Богданович, 7.08.1968-18.02.2015

44. Глюз Марина Александровна, 29.101984-15.09.2014

45. Головинов Андрей Петрович, 11.08.1972-15.02.2015

46. Головко Николай Григорьевич, 21.05.1954-28.07.2014

47. Голоденко Игорь Викторович, 8.02.1992-2.03.2016

48. Гончарова Тамара Петровна, 22.08.1948-25.03.2015

49. Городилов Юрий Владимирович, 5.10.1955-27.06.2015

50. Грибцов Алексей Петрович, 15.03.1951-13.02.2015

51. Грыгоров Роман Сергеевич, 5.01.1983-14.02.2015

52. Гришко Нина Андреевна, 7.04.1988-7.08.2014

53. Грищенко Валентина Михайловна, 18.12.1940-26.01.2015

54. Даниленко Наталья Ивановна, 8.08.1990-14.02.2015

55. Дахин Юрий Федорович, 2.09.1962-29.01.2015

56. Донцова Тамара Андреевна, 23.09.1938-7.08.2014

57. Доронина Светлана Николаевна, 7.09.1970-14.08.2014

58. Дрожкин Александр Иванович, 15.01.1917-25.07.2014

59. Дюрдев Олег Юрьевич, 1.04.1973-15.09.2014

60. Евдокимов Юрий Викторович, 28.09.1939-4.10.2014

61. Епишева Анна Петровна, 3.12.1942-14.11.2014

62. Ерин Владимир Васильевич, 6.03.1965-27.11.2014

63. Ермоличев Артем Валерьевич, 28.07.1992-29.01.2015

64. Ефремченко Владимир Михайлович, 23.12.1937-18.01.2015

65. Житник Александр Юрьевич, 31.03.1953-21.08.2015

66. Жук Кира Игоревна, 9.09.2013-27.07.2014

67. Жук Кристина Сергеевна, 6.09.1990-27.07.2014

68. Задачкина Виктория Владимировна, 24.09.1968-11.06.2015

69. Заднепровский Леонид Кириллович, 15.10.1937-29.10.2014

70. Зайкина Любовь Ивановна, 14.02.1942-7.02.2015

71. Зайцева Наталья Сергеевна, 10.07.1992-18.01.2015

72. Заплава Андрей Борисович, 3.03.2006-14.02.2015

73. Заплава Любовь Васильевна, 7.08.1948-14.02.2015

74. Зименко Дмитрий Анатольевич, 1.07.1982-10.08.2014

75. Зозуля Полина Викторовна, 27.04.1939-29.07.2014

76. Зряшнов Роман Андреевич, 29.10.1984-13.09.2014

77. Зубкова-Абрамович Татьяна Константиновна, 20.01.1968-26.01.2015

78. Йовик Лариса Викторовна, 1.10.1960-02.02.2016

79. Казак Валерий Евгеньевич, 11.11.1963-21.01.2015

80. Каськив Анатолий Александрович, 3.02.1974-2.10.2014

81. Кашников Дмитрий Александрович, 6.09.1990-21.07.2014

82. Квачук Елена Васильевна, 28.09.1981-10.02.2016

83. Киктев Алексей Васильевич, 11.10.2014

84. Кириенко Вера Григорьевна, 8.05.1978-2014

85. Кладько Доминика Артуровна, 2.04.2007-28.07.2014

86. Клименко Виктор Иванович, 4.09.1959-30.01.2015

87. Клименко Юрий Владимирович, 13.10.1980-3.10.2014

88. Кобалия Гога, 15.10.1937-20.10.2014

89. Козюра Юрий Станиславович, 5.06.1983-14.08.2015

90. Колесникова Елена Дмитриевна, 18.01.1966-25.08.2016

91. Конаплев Кирил Денисович, 28.07.2012-12.02.2015

92. Конаплева Анастасия Денисовна, 8.08.2001-12.02.2015

93. Конаплева Дарья Денисовна, 13.06.2007-12.02.2015

94. Коренная Ирина Владимировна, 1.12.1958-9.06.2015

95. Корчак Надежда Анатольевна, 29.06.1997-27.07.2014

96. Косяк Андрей Витальевич, 21.12.1977-29.01.2015

97. Котив Павел Петрович, 13.03.1960-11.02.2015

98. Котович Алла Викторовна, 1.02.1981-13.06.2015

99. Крахмалев Валерий Анатольевич, 26.01.2015

100. Кривошеев Дмитрий Михайлович, 2.02.1998-27.07.2014

101. Кульбакина Анна Тимофеевна, 29.06.1928-28.07.2015

102. Куприянова Валентина Владимировна, 18.02.1935-26.01.2015

103. Курило Алла Алексеевна, 30.08.1944-11.02.2015

104. Куропаткина Анна Юрьевна, 15.04.1984-7.08.2014

105. Кухарчук Виктория Алексеевна, 9.03.2012-29.01.2015

106. Кухарчук Елена Михайловна, 20.03.1983-29.01.2015

107. Кучеренко Святослав Георгиевич, 3.02.1976-2.12.2016

108. Локтев Александр Анатольевич, 3.06.1973-9.08.2015

109. Ломакова Валентина Егоровна, 13.07.1963-16.02.2016

110. Луценко Данил Александрович, 27.06.2009-6.10.2014

111. Лученко Сергей Викторович, 19.09.1970-13.02.2015

112. Лучкин Александр Станиславович, 12.05.1975-25.02.2016

113. Максименко Сергей Валентинович, 25.10.1968-1.01.2015

114. Мартиросян Арсен Мушегович, 27.02.1965-7.12.2014

115. Мартыненко Анна Николаевна, 12.03.1983-28.07.2014

116. Мелешко Оксана Владимировна, 17.10.1986-12.02.2015

117. Минзюк Галина Александровна, 23.10.1985-29.01.2015

118. Мирошниченко Анатолий Григорьевич, 29.06.1997-27.07.2014

119. Мирошниченко Виктория Сергеевна, 8.07.2007-27.07.2014

120. Мискевич Елена Николаевна, 13.09.1962-10.08.2014

121. Могдалева Людмила Петровна, 8.10.1957-9.09.2014

122. Моисеенко Виталий Иванович, 27.06.1967-31.01.2015

123. Молодецкий Сергей Сергеевич, 11.04.1975-28.01.2015

124. Моргуль Александр Николаевич, 30.04.1969-7.08.2014

125. Москалец Валерий Александрович, 20.08.1950-12.02.2016

126. Мочалова Екатерина Владимировна, 21.05.2004-26.05.2015

127. Муханова Вера Александровна, 13.11.1957-27.07.2014

128. Настасенко Дмитрий Александрович, 8.09.1978-14.08.2014

129. Недавний Владислав Витальевич, 9.04.1997-12.02.2015

130. Недвига Дмитрий Игоревич, 19.04.1976-30.06.2015

131. Нечитайленко Владимир Геннадьевич, 23.04.1970-9.08.2015

132. Новиков Владимир Викторович, 1.01.1972-13.09.2014

133. Носатова Ольга Евдокимовна, 14.03.1931-16.08.2015

134. Олейник Олег Леонидович, 5.01.1975-22.01.2015

135. Омельченко Асельвина Сергеевна, 1.11.1944-14.07.2015

136. Орловский Роман Иванович, 7.11.1974-21.09.2014

137. Остапенко Виктория Александровна

138. Павлова Юлия Анатольевна, 13.07.1981-7.08.2014

139. Панарин Виктор Владимирович, 16.10.1941-7.08.2014

140. Панисько Геннадий Алексеевич, 14.11.1951-28.01.2015

141. Панченко Егор Алексеевич, 11.06.1972-29.01.2015

142. Панченко Светлана, 18.03.1959-14.08.2014

143. Панчулова Вера Евдокимовна, 27.04.1939-29.07.2014

144. Пащенко Полина Борисовна, 11.04.1979-29.07.2014

145. Первых Игорь Николаевич, 14.06.1968-8.06.2015

146. Петухов Виталий Николаевич, 28.04.1980-13.02.2015

147. Писаренко Ольга Анатольевна, 12.02.1964-22.01.2015

148. Подлипская Анастасия Алексеевна, 8.08.2013-7.08.2014

149. Подлипская Валерия Юрьевна, 7.04.1988-7.08.2014

150. Подтыканный Василий Васильевич, 22.01.1988-29.04.2015

151. Поляков Василий Иванович, 21.04.1948-1.01.2015

152. Поташная Нина Михайловна, 13.09.1962-10.08.2014

153. Прокофьева Валентина Алексеевна, 16.03.1958-25.08.2015

154. Пчелинцева Галина Дмитриевна, 1.01.1950-10.02.2015

155. Пяткин Сергей Александрович, 31.08.1972-23.01.2015

156. Рева Олег Сергеевич, 21.12.1987-13.03.2015

157. Ревенко Иван Андреевич, 25.05.1932-5.08.2015

158. Резник Михаил Викторович, 28.08.1984-26.08.2014

159. Романов Валерий Васильевич, 30.06.1966-18.01.2015

160. Ротарь Григорий Михайлович, 10.05.1970-28.08.2014

161. Руденко Сергей Николаевич, 16.07.1959-27.01.2015

162. Русланова Юлия Савельевна, 16.05.2000-7.08.2014

163. Рындин Андрей Александрович, 15.07.1993-3.10.2014

164. Рябошапка Сергей Александрович, 29.01.1990-23.01.2015

165. Савченко Максим Владимирович, 27.02.1981-21.08.2015

166. Савченко Ольга Анатольевна, 26.07.1961-3.02.2015

167. Сагайдаков Дмитрий Владимирович, 30.04.1992-28.07.2014

168. Сасонка Валентина Степановна, 15.12.1942-7.02.2015

169. Сергиенко Наталья Анатольевна, 8.11.1975-27.07.2014

170. Сергиенко Николай Александрович, 2.02.1950-30.07.2015

171. Сергутенко Сергей Александрович, 27.09.1988-26.08.2014

172. Сердюченко Нина Ивановна, 1939-27.07.2014 (пропала без вести при первом обстреле в р-не Мелодия-АТБ)

173. Сибирко Тамара Дмитриевна, 18.07.1967-25.03.2015

174. Сидоренко Любовь Григорьевна, 7.09.1967-7.08.2014

175. Синица Раиса Тимофеевна, 1.10.1984-27.07.2014

176. Скиперских Светлана Васильевна, 7.11.1974-28.09.2014

177. Скороходов Сергей Алексеевич, 10.02.2015

178. Скочко Павел Алексеевич, 21.03.1944-27.07.2014

179. Смирнова Светлана Андреевна, 16.02.1944-28.03.2015

180. Смычек Антон Сергеевич, 23.04.1986-7.08.2014

181. Соловьев Иван Сидорович, 6.06.1928-22.01.2015

182. Соловьева Анастасия Ивановна, 8.11.1927-22.01.2015

183. Солянова Любовь Ивановна, 6.02.1957-1.02.2015

184. Сотволдиев Олимжан Абдуллаевич, 3.02.1987-18.01.2015

185. Среженцев Сергей Вячеславович, 1961-21.02.2016

186. Срибный Анатолий Мефодиевич, 1.07.1982-9.08.2014

187. Стретенцев Сергей Вячеславович, 1.01.1961-27.06.2016

188. Супрун Анастасия Юрьевна, 3.10.1992-28.07.2014

189. Суханов Всеволод Валерьевич, 4.05.2011-29.07.2014

190. Сухарев Максим Николаевич, 16.03.1973-28.01.2015

191. Таранов Сергей Владимирович, 25.05.1957-12.07.2014

192. Тимошенко Виктория Викторовна, 10.05.1970-29.08.2014

193. Тимощенко Виктор Анатольевич, 13.03.1964-29.01.2015

194. Титаренко Александр Юрьевич, 21.06.1979-24.01.2015

195. Ткаченко Валентина Александровна, 22.07.1949-31.05.2015

196. Ткаченко Сергей Геннадьевич, 11.09.1980-25.12.2014

197. Тоткал Светлана Ильинична, 9.07.1977-10.06.2015

198. Тришин Виталий Владимирович, 27.01.1959-30.01.2015

199. Тришина Валентина Витальевна, 31.10.1965-30.01.2015

200. Тув Юрий Владимирович, 29.04.1979-26.05.2015

201. Удахина Наталья Владимировна, 25.10.1985-27.01.2015

202. Умярова Полина Борисовна, 11.04.1979-29.07.2014

203. Федченко Евгения Федоровна, 16.02.1972-27.07.2014

204. Федченко Леонид Васильевич, 19.06.1950-17.08.2014

205. Флоренца Леонид Валентинович, 15.07.1966-7.06.2015

206. Фролов Алексей Витальевич, 5.07.1989-21.07.2014

207. Фролов Антон Николаевич, 1950-29.07.2014

208. Хайкова Елена Ивановна, 1917-27.07.2014

209. Харитончук Сергей Михайлович, 7.03.1987-14.11.2014

210. Хижа Григорий Григорьевич, 2.01.1937-4.02.2015

211. Хоменко Анатолий Николаевич, 7.08.2014

212. Черкащенко Валентин Владимирович, 28.12.1995-7.08.2014

213. Черных Сергей Васильевич, 22.09.1939-7.08.2014

214. Чернышенко Валентина Николаевна, 1.07.1932-27.07.2014

215. Чичкан Евгения Ивановна, 2.09.1953-23.01.2015

216. Чмиль Вячеслав Сергеевич, 21.10.1981-2.08.2014

217. Швец Георгий Борисович, 24.06.1954-27.07.2014

218. Шевелева Наталья Викторовна, 19.11.1984-30.08.2014

219. Шевченко Михаил Александрович, 21.03.1944-27.07.2014

220. Шевченко Никита, 17.03.1996-27.07.2014

221. Шепель Анатолий Андреевич, 15.05.1938-14.08.2015

222. Шмаков Юрий Николаевич, 21.02.2016

223. Штец И.Д.

224. Шумейко Владислав Владимирович, 30.04.1969-7.08.2014

225. Щербаков Владислав Вадимович, 26.04.1996-27.07.2014

226. Щербань Надежда Алексеевна, 1.03.1941-27.07.2015

227. Юхименко Александр Владимирович, 15.05.1938-7.08.2014

228. Яковенко Галина Александровна, 3.12.1942-10.11.2014

229. Яковлев Иван Александрович, 8.08.1939-7.08.2014

230. Ямчукова Нина Григорьевна, 9.07.1945-15.07.2015

Инициаторы обращаются к родственникам погибших ознакомиться со списком на предмет неточностей, или отсутствия близких в списке погибших горловчан.

Внести правку можно по адресу: пр. Победы, 67 (отдел культуры), консультации по телефону: 4-94-49 (будни с 8 до 17 час.).

