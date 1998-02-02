Фронтовая Горловка: опубликован список погибших мирных жителей

Понедельник, 12 июня, 2017
Местные власти Горловки опубликовала в Интернете список погибших мирных жителей Горловки.
Как говорится в сообщении, их имена будут выгравированы на мемориале, открытие которого планируется на пр.Победы.
1. Акулов Юрий Викторович, 19.11.1950-29.01.2015
2. Ананьев Сергей Евгеньевич, 5.09.1961-24.01.2015
3. Антоненко Сергей Леонидович, 14.11.1957-14.12.2016
4. Арустамян Альберт Аркадьевич, 17.08.1962-16.08.2015
5. Архипович Валентина Александровна, 13.08.1969-27.07.2014
6. Архипович Владимир Викторович, 21.05.1953-28.07.2014
7. Бабенко Юлия Владимировна, 1.03.1986-29.07.2015
8. Барсуков Александр Владимирович, 26.12.1952-16.08.2015
9. Бахаровская Юлия, 2015
10. Белоног Карина Григорьевна, 29.03.2005-19.12.2014
11. Белоусов Александр Николаевич, 27.01.1988-22.01.2015
12. Белошапкин Денис Юрьевич, 1.12.1980-14.06.2014
13. Белый Виктор Андреевич, 31.08.1937-21.09.2016
14. Белякин Николай Михайлович, 3.01.1962-21.01.2015
15. Береговая Виктория Сергеевна, 16.05.2000-7.08.2014
16. Бодян Сергей Васильевич, 23.04.1965-5.08.2014
17. Болдырев Александр Андреевич, 15.02.1987-7.08.2014
18. Бондаренко Татьяна Алексеевна, 12.03.1983-27.07.2014
19. Бондарь Виктория Викторовна, 23.11.1978-4.12.2015
20. Бондарь Евгения Васильевна, 27.11.1940-24.08.2016
21. Борисенко Николай Федорович, 11.06.1952-4.08.2014
22. Борисенко Николай, 1953
23. Буга Геннадий Григорьевич, 12.04.1932-13.02.2015
24. Бузов Александр Васильевич, 8.09.1974-21.01.2015
25. Булаев Данил Олегович, 8.02.2005-14.11.2014
26. Булаев Олег Александрович, 11.05.1979-14.11.2014
27. Булаева София Олеговна, 20.03.2010-14.11.2014
28. Булаева Татьяна Владимировна, 31.07.1980-19.11.2014
29. Бутов Вадим Николаевич, 31.10.1990-7.12.2015
30. Буторина Анастасия Владимировна, 9.07.1998-16.06.2015
31. Быбко Любовь Николаевна, 7.08.1950-29.07.2014
32. Быбко Любовь Николаевна, 2.02.1998-29.07.2014
33. Васяев Денис Анатольевич, 8.10.1982-2.08.2014
34. Вербовский Андрей Владимирович, 29.01.2015
35. Вернигор Ирина Вячеславовна, 22.06.1964-30.01.2015
36. Вчерашнева Анна Гавриловна 26.04.1996-27.07.2014
37. Вязовиченко Иван Павлович, 9.06.1957-14.08.2015
38. Гайчуков Виталий Васильевич, 2.11.1980-27.01.2015
39. Галкин Сергей Юрьевич, 2.11.1978-29.01.2015
40. Гамбаров Маилхан Магеррам оглы, 13.05.1957-19.11.2016
41. Ганноченко Светлана Николаевна, 13.04.1947-10.06.2015
42. Гатченко Петр Николаевич, 23.01.1971-12.01.2015
43. Гирный Владимир Богданович, 7.08.1968-18.02.2015
44. Глюз Марина Александровна, 29.101984-15.09.2014
45. Головинов Андрей Петрович, 11.08.1972-15.02.2015
46. Головко Николай Григорьевич, 21.05.1954-28.07.2014
47. Голоденко Игорь Викторович, 8.02.1992-2.03.2016
48. Гончарова Тамара Петровна, 22.08.1948-25.03.2015
49. Городилов Юрий Владимирович, 5.10.1955-27.06.2015
50. Грибцов Алексей Петрович, 15.03.1951-13.02.2015
51. Грыгоров Роман Сергеевич, 5.01.1983-14.02.2015
52. Гришко Нина Андреевна, 7.04.1988-7.08.2014
53. Грищенко Валентина Михайловна, 18.12.1940-26.01.2015
54. Даниленко Наталья Ивановна, 8.08.1990-14.02.2015
55. Дахин Юрий Федорович, 2.09.1962-29.01.2015
56. Донцова Тамара Андреевна, 23.09.1938-7.08.2014
57. Доронина Светлана Николаевна, 7.09.1970-14.08.2014
58. Дрожкин Александр Иванович, 15.01.1917-25.07.2014
59. Дюрдев Олег Юрьевич, 1.04.1973-15.09.2014
60. Евдокимов Юрий Викторович, 28.09.1939-4.10.2014
61. Епишева Анна Петровна, 3.12.1942-14.11.2014
62. Ерин Владимир Васильевич, 6.03.1965-27.11.2014
63. Ермоличев Артем Валерьевич, 28.07.1992-29.01.2015
64. Ефремченко Владимир Михайлович, 23.12.1937-18.01.2015
65. Житник Александр Юрьевич, 31.03.1953-21.08.2015
66. Жук Кира Игоревна, 9.09.2013-27.07.2014
67. Жук Кристина Сергеевна, 6.09.1990-27.07.2014
68. Задачкина Виктория Владимировна, 24.09.1968-11.06.2015
69. Заднепровский Леонид Кириллович, 15.10.1937-29.10.2014
70. Зайкина Любовь Ивановна, 14.02.1942-7.02.2015
71. Зайцева Наталья Сергеевна, 10.07.1992-18.01.2015
72. Заплава Андрей Борисович, 3.03.2006-14.02.2015
73. Заплава Любовь Васильевна, 7.08.1948-14.02.2015
74. Зименко Дмитрий Анатольевич, 1.07.1982-10.08.2014
75. Зозуля Полина Викторовна, 27.04.1939-29.07.2014
76. Зряшнов Роман Андреевич, 29.10.1984-13.09.2014
77. Зубкова-Абрамович Татьяна Константиновна, 20.01.1968-26.01.2015
78. Йовик Лариса Викторовна, 1.10.1960-02.02.2016
79. Казак Валерий Евгеньевич, 11.11.1963-21.01.2015
80. Каськив Анатолий Александрович, 3.02.1974-2.10.2014
81. Кашников Дмитрий Александрович, 6.09.1990-21.07.2014
82. Квачук Елена Васильевна, 28.09.1981-10.02.2016
83. Киктев Алексей Васильевич, 11.10.2014
84. Кириенко Вера Григорьевна, 8.05.1978-2014
85. Кладько Доминика Артуровна, 2.04.2007-28.07.2014
86. Клименко Виктор Иванович, 4.09.1959-30.01.2015
87. Клименко Юрий Владимирович, 13.10.1980-3.10.2014
88. Кобалия Гога, 15.10.1937-20.10.2014
89. Козюра Юрий Станиславович, 5.06.1983-14.08.2015
90. Колесникова Елена Дмитриевна, 18.01.1966-25.08.2016
91. Конаплев Кирил Денисович, 28.07.2012-12.02.2015
92. Конаплева Анастасия Денисовна, 8.08.2001-12.02.2015
93. Конаплева Дарья Денисовна, 13.06.2007-12.02.2015
94. Коренная Ирина Владимировна, 1.12.1958-9.06.2015
95. Корчак Надежда Анатольевна, 29.06.1997-27.07.2014
96. Косяк Андрей Витальевич, 21.12.1977-29.01.2015
97. Котив Павел Петрович, 13.03.1960-11.02.2015
98. Котович Алла Викторовна, 1.02.1981-13.06.2015
99. Крахмалев Валерий Анатольевич, 26.01.2015
100. Кривошеев Дмитрий Михайлович, 2.02.1998-27.07.2014
101. Кульбакина Анна Тимофеевна, 29.06.1928-28.07.2015
102. Куприянова Валентина Владимировна, 18.02.1935-26.01.2015
103. Курило Алла Алексеевна, 30.08.1944-11.02.2015
104. Куропаткина Анна Юрьевна, 15.04.1984-7.08.2014
105. Кухарчук Виктория Алексеевна, 9.03.2012-29.01.2015
106. Кухарчук Елена Михайловна, 20.03.1983-29.01.2015
107. Кучеренко Святослав Георгиевич, 3.02.1976-2.12.2016
108. Локтев Александр Анатольевич, 3.06.1973-9.08.2015
109. Ломакова Валентина Егоровна, 13.07.1963-16.02.2016
110. Луценко Данил Александрович, 27.06.2009-6.10.2014
111. Лученко Сергей Викторович, 19.09.1970-13.02.2015
112. Лучкин Александр Станиславович, 12.05.1975-25.02.2016
113. Максименко Сергей Валентинович, 25.10.1968-1.01.2015
114. Мартиросян Арсен Мушегович, 27.02.1965-7.12.2014
115. Мартыненко Анна Николаевна, 12.03.1983-28.07.2014
116. Мелешко Оксана Владимировна, 17.10.1986-12.02.2015
117. Минзюк Галина Александровна, 23.10.1985-29.01.2015
118. Мирошниченко Анатолий Григорьевич, 29.06.1997-27.07.2014
119. Мирошниченко Виктория Сергеевна, 8.07.2007-27.07.2014
120. Мискевич Елена Николаевна, 13.09.1962-10.08.2014
121. Могдалева Людмила Петровна, 8.10.1957-9.09.2014
122. Моисеенко Виталий Иванович, 27.06.1967-31.01.2015
123. Молодецкий Сергей Сергеевич, 11.04.1975-28.01.2015
124. Моргуль Александр Николаевич, 30.04.1969-7.08.2014
125. Москалец Валерий Александрович, 20.08.1950-12.02.2016
126. Мочалова Екатерина Владимировна, 21.05.2004-26.05.2015
127. Муханова Вера Александровна, 13.11.1957-27.07.2014
128. Настасенко Дмитрий Александрович, 8.09.1978-14.08.2014
129. Недавний Владислав Витальевич, 9.04.1997-12.02.2015
130. Недвига Дмитрий Игоревич, 19.04.1976-30.06.2015
131. Нечитайленко Владимир Геннадьевич, 23.04.1970-9.08.2015
132. Новиков Владимир Викторович, 1.01.1972-13.09.2014
133. Носатова Ольга Евдокимовна, 14.03.1931-16.08.2015
134. Олейник Олег Леонидович, 5.01.1975-22.01.2015
135. Омельченко Асельвина Сергеевна, 1.11.1944-14.07.2015
136. Орловский Роман Иванович, 7.11.1974-21.09.2014
137. Остапенко Виктория Александровна
138. Павлова Юлия Анатольевна, 13.07.1981-7.08.2014
139. Панарин Виктор Владимирович, 16.10.1941-7.08.2014
140. Панисько Геннадий Алексеевич, 14.11.1951-28.01.2015
141. Панченко Егор Алексеевич, 11.06.1972-29.01.2015
142. Панченко Светлана, 18.03.1959-14.08.2014
143. Панчулова Вера Евдокимовна, 27.04.1939-29.07.2014
144. Пащенко Полина Борисовна, 11.04.1979-29.07.2014
145. Первых Игорь Николаевич, 14.06.1968-8.06.2015
146. Петухов Виталий Николаевич, 28.04.1980-13.02.2015
147. Писаренко Ольга Анатольевна, 12.02.1964-22.01.2015
148. Подлипская Анастасия Алексеевна, 8.08.2013-7.08.2014
149. Подлипская Валерия Юрьевна, 7.04.1988-7.08.2014
150. Подтыканный Василий Васильевич, 22.01.1988-29.04.2015
151. Поляков Василий Иванович, 21.04.1948-1.01.2015
152. Поташная Нина Михайловна, 13.09.1962-10.08.2014
153. Прокофьева Валентина Алексеевна, 16.03.1958-25.08.2015
154. Пчелинцева Галина Дмитриевна, 1.01.1950-10.02.2015
155. Пяткин Сергей Александрович, 31.08.1972-23.01.2015
156. Рева Олег Сергеевич, 21.12.1987-13.03.2015
157. Ревенко Иван Андреевич, 25.05.1932-5.08.2015
158. Резник Михаил Викторович, 28.08.1984-26.08.2014
159. Романов Валерий Васильевич, 30.06.1966-18.01.2015
160. Ротарь Григорий Михайлович, 10.05.1970-28.08.2014
161. Руденко Сергей Николаевич, 16.07.1959-27.01.2015
162. Русланова Юлия Савельевна, 16.05.2000-7.08.2014
163. Рындин Андрей Александрович, 15.07.1993-3.10.2014
164. Рябошапка Сергей Александрович, 29.01.1990-23.01.2015
165. Савченко Максим Владимирович, 27.02.1981-21.08.2015
166. Савченко Ольга Анатольевна, 26.07.1961-3.02.2015
167. Сагайдаков Дмитрий Владимирович, 30.04.1992-28.07.2014
168. Сасонка Валентина Степановна, 15.12.1942-7.02.2015
169. Сергиенко Наталья Анатольевна, 8.11.1975-27.07.2014
170. Сергиенко Николай Александрович, 2.02.1950-30.07.2015
171. Сергутенко Сергей Александрович, 27.09.1988-26.08.2014
172. Сердюченко Нина Ивановна, 1939-27.07.2014 (пропала без вести при первом обстреле в р-не Мелодия-АТБ)
173. Сибирко Тамара Дмитриевна, 18.07.1967-25.03.2015
174. Сидоренко Любовь Григорьевна, 7.09.1967-7.08.2014
175. Синица Раиса Тимофеевна, 1.10.1984-27.07.2014
176. Скиперских Светлана Васильевна, 7.11.1974-28.09.2014
177. Скороходов Сергей Алексеевич, 10.02.2015
178. Скочко Павел Алексеевич, 21.03.1944-27.07.2014
179. Смирнова Светлана Андреевна, 16.02.1944-28.03.2015
180. Смычек Антон Сергеевич, 23.04.1986-7.08.2014
181. Соловьев Иван Сидорович, 6.06.1928-22.01.2015
182. Соловьева Анастасия Ивановна, 8.11.1927-22.01.2015
183. Солянова Любовь Ивановна, 6.02.1957-1.02.2015
184. Сотволдиев Олимжан Абдуллаевич, 3.02.1987-18.01.2015
185. Среженцев Сергей Вячеславович, 1961-21.02.2016
186. Срибный Анатолий Мефодиевич, 1.07.1982-9.08.2014
187. Стретенцев Сергей Вячеславович, 1.01.1961-27.06.2016
188. Супрун Анастасия Юрьевна, 3.10.1992-28.07.2014
189. Суханов Всеволод Валерьевич, 4.05.2011-29.07.2014
190. Сухарев Максим Николаевич, 16.03.1973-28.01.2015
191. Таранов Сергей Владимирович, 25.05.1957-12.07.2014
192. Тимошенко Виктория Викторовна, 10.05.1970-29.08.2014
193. Тимощенко Виктор Анатольевич, 13.03.1964-29.01.2015
194. Титаренко Александр Юрьевич, 21.06.1979-24.01.2015
195. Ткаченко Валентина Александровна, 22.07.1949-31.05.2015
196. Ткаченко Сергей Геннадьевич, 11.09.1980-25.12.2014
197. Тоткал Светлана Ильинична, 9.07.1977-10.06.2015
198. Тришин Виталий Владимирович, 27.01.1959-30.01.2015
199. Тришина Валентина Витальевна, 31.10.1965-30.01.2015
200. Тув Юрий Владимирович, 29.04.1979-26.05.2015
201. Удахина Наталья Владимировна, 25.10.1985-27.01.2015
202. Умярова Полина Борисовна, 11.04.1979-29.07.2014
203. Федченко Евгения Федоровна, 16.02.1972-27.07.2014
204. Федченко Леонид Васильевич, 19.06.1950-17.08.2014
205. Флоренца Леонид Валентинович, 15.07.1966-7.06.2015
206. Фролов Алексей Витальевич, 5.07.1989-21.07.2014
207. Фролов Антон Николаевич, 1950-29.07.2014
208. Хайкова Елена Ивановна, 1917-27.07.2014
209. Харитончук Сергей Михайлович, 7.03.1987-14.11.2014
210. Хижа Григорий Григорьевич, 2.01.1937-4.02.2015
211. Хоменко Анатолий Николаевич, 7.08.2014
212. Черкащенко Валентин Владимирович, 28.12.1995-7.08.2014
213. Черных Сергей Васильевич, 22.09.1939-7.08.2014
214. Чернышенко Валентина Николаевна, 1.07.1932-27.07.2014
215. Чичкан Евгения Ивановна, 2.09.1953-23.01.2015
216. Чмиль Вячеслав Сергеевич, 21.10.1981-2.08.2014
217. Швец Георгий Борисович, 24.06.1954-27.07.2014
218. Шевелева Наталья Викторовна, 19.11.1984-30.08.2014
219. Шевченко Михаил Александрович, 21.03.1944-27.07.2014
220. Шевченко Никита, 17.03.1996-27.07.2014
221. Шепель Анатолий Андреевич, 15.05.1938-14.08.2015
222. Шмаков Юрий Николаевич, 21.02.2016
223. Штец И.Д.
224. Шумейко Владислав Владимирович, 30.04.1969-7.08.2014
225. Щербаков Владислав Вадимович, 26.04.1996-27.07.2014
226. Щербань Надежда Алексеевна, 1.03.1941-27.07.2015
227. Юхименко Александр Владимирович, 15.05.1938-7.08.2014
228. Яковенко Галина Александровна, 3.12.1942-10.11.2014
229. Яковлев Иван Александрович, 8.08.1939-7.08.2014
230. Ямчукова Нина Григорьевна, 9.07.1945-15.07.2015
Инициаторы обращаются к родственникам погибших ознакомиться со списком на предмет неточностей, или отсутствия близких в списке погибших горловчан.
Внести правку можно по адресу: пр. Победы, 67 (отдел культуры), консультации по телефону: 4-94-49 (будни с 8 до 17 час.).