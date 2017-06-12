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Фронтовая Горловка: в воскресенье в Зайцево снаярды попали в несколько домов

Понедельник, 12 июня, 2017

В воскресенье первым о боевых действиях сообщил и.о. главы горадминистрации Иван Приходько. По его словам, под обстрел попало Зайцево, где в результате прямых попаданий повреждены три дома.

Стоит отметить, что ни один из пабликов в соцсетях, оперативно информирующих горожан о событиях на линии разграничения, о боевых действиях в воскресенье днем не сообщал.

Зато вечером и ночью местные жители рассказывали о боях в полной мере. Во второй половине дня периодически было неспокойно на юго-западе, откуда доносились мощные, но отдаленные «бахи».

С наступлением темноты возобновились боевые действия на севере — стрелковое, пулеметы, минометы и бронетехника на участке от Майорска до Зайцево. Ближе к 22 час. появились сообщения о бое на северо-востоке, а чуть позднее в стороне Широкой Балки.

Неспокойная обстановка сохранялась еще некоторое время после полуночи.



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