Автобус Донецк — Ростов попал в ДТП. Есть погибшие

Авария произошла в Ростовской области. По предварительным данным, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль.

В результате ДТП один из автобусов перевернулся, два человека погибли на месте. По информации российских СМИ, «один автобус следовал по маршруту Донецк (Украина) — Ростов-на-Дону, второй — из Александровки в Курган (Матвеево-Курганский район)».

За медицинской помощью обратились 27 человек, из них трое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро находятся в травматологическом отделении. Позднее, стало известно, что еще один пострадавший скончался в больнице.

Также сообщается, что один из обратившихся за медпомощью один человек является гражданином Украины. В то же время в «ДНР» заявили, что «в одном из автобусов находилось два гражданина республики. Они не пострадали в результате происшествия и были пересажены на другое транспортное средство для дальнейшего следования по их маршруту».