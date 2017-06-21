В Донецкой области ожидается летний призыв на срочную службу

Этим летом в Украине планируется провести дополнительный призыв на срочную воинскую службу. Новшество коснется и призывников, проживающих на территории обслуживания Покровско-Ясиноватского объединенного военного комиссариата.

Об этом журналистам сообщил военный комиссар Валерий Беляев.

«Плановое задание на весенний призыв Покровско-Ясиноватский военкомат выполнил на сто процентов, – рассказывает Валерий Викторович. – Однако в масштабах Украины комплектование воинских частей происходит не в полном объеме. Именно поэтому ожидается дополнительный призыв в июле-августе».

По словам Валерия Беляева, требования к призывникам не изменятся. Это будут юноши в возрасте от 20 до 27 лет, годные для службы по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку.

ТК "Орбита"