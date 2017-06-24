Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Горловки в мае превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по оксиду углерода в 1,2 раза и пыли — в 1,1 раза. Максимальные концентрации превышали максимально-разовые ПДК в целом по городу по оксиду углерода в 1,1 раза и пыли в 1,1 раза.

Сравнивая полученные данные с маем минувшего года, следует отметить увеличение содержания в атмосферном воздухе пыли, оксида углерода, диоксида азота, аммиака и формальдегида. На том же уровне осталось содержание диоксида серы, сероводорода и фенола.

Сравнение мая и апреля нынешнего года показывает увеличение содержания в атмосферном воздухе пыли, оксида углерода, диоксида азота и формальдегида. На уровне апреля осталось содержание диоксида серы, сероводорода, фенола и аммиака.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.