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От инфекции умерла 16-летняя девушка

Вторник, 27 июня, 2017

О трагедии в Красногоровке в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Вечером 24 июня у нее повысилась температура, утром ее доставили в больницу в Курахово, а оттуда в 16:30 — в Славянск. Врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению, ночью 26 июня она умерла», — написал он.

В Красногоровке обследовали 70 человек, которые контактировали с девушкой, поскольку стафилококковый менингит может передаваться воздушно-капельным путем. Среди них были выявлены десять человек с повышенной температурой, шестерых из них госпитализировали. 

По его словам, в Красногоровку направлены дополнительные бригады медиков.

«Нужно обследовать людей и выявить, откуда взялась инфекция. Местные врачи и власть отвергают вариант так называемого бытового заражения: девочка воспитывалась в полной благополучной семье, где соблюдаются все необходимые санитарные нормы. Предполагают, что инфекцию Валерия получила именно воздушно-капельным путем», — написал Жебривский.



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