В «ЛНР» провели первую утилизацию изъятого самогона

Было уничтожено более тысячи литров спиртных напитков домашней выработки, изъятых у граждан.

Как сообщили местные СМИ, алкоголь, изъятый у местных жителей, был слит в канализационные стоки.

В сообщении говорится, что в соответствии с законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья», алкогольная продукция без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, считается некачественной и опасной для здоровья населения и подлежит уничтожению.

Подчеркивается, что за изготовление и хранение незаконного алкоголя накладывается штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Приобретение самогонной жидкости влечет штраф от 500 рублей до одной тысячи рублей.