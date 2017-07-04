Заброшенные шахты на Донбассе: экоугроза высока как никогда

Авдеевка опять осталась без централизованного водоснабжения. Оно прекратилось в субботу, 1 июля, после того, как в результате обстрелов Донецкая фильтровальная станция осталась без электроснабжения.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают: в городском резервуаре Авдеевки созданы запасы воды объемом четыре тысячи кубометров, этого хватит на четверо суток. Ремонтно-восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции планировали на воскресенье.

Подробнее о ситуации в Донецкой области сообщил в эфире радиостанции «Голос столицы» специальный корреспондент «КП в Украине» в регионе Артем Маслаков.

Восстановлено ли электроснабжение Донецкой фильтровальной станции?

— На данный момент (по состоянию на 2 июля) информации о том, что ремонтные работы начались и уж тем более о том, что они закончены и электричество поступило на фильтровальную станцию, нет. И скорее всего, по неофициальной информации, вряд ли сегодня они будут проведены, поскольку в районе Донецкой фильтровальной станции до сих пор не спокойно, и ремонтникам просто опасно туда ехать. Но, если говорить о ситуации в самой Авдеевке, то там разная есть информация о том, насколько хватит воды. Разная, потому что источники различные говорят от 4 до 7 дней.

Если говорить об отношении людей к этой ситуации, то паники в городе сейчас нет, поскольку Авдеевка привыкла к подобным форс-мажорным моментам, и всегда как-то эти проблемы решались, включались волонтеры, подвозили воду спасатели, опять же есть колодцы в городе, городок-то небольшой, на самом деле. Единственное смущает, что в общем в Донецком регионе сейчас, как и во всей стране, достаточно жарко и, по ближайшим прогнозам, жара превысит 30 градусов, и есть проблемы с качеством той воды, которую могут подвозить. Но, тем не менее, повторюсь, паники в городе нет, и есть надежда на то, что завтра-послезавтра, центральное водоснабжение будет восстановлено.

Что говорят медики о качестве воды, которую сейчас предлагают горожанам? Нет ли распространения инфекций?

— К счастью, пока нет информации о массовых вспышках инфекционных заболеваний, но медики все-таки действительно предупреждают и говорят о том, что о качестве воды в принципе не только в Авдеевке, но и во всем регионе, нужно заботиться. Нужно обязательно ее кипятить, ни в коем случае не пить просто так, для питья использовать все-таки бутилированную очищенную воду, потому что риски в регионе сейчас очень высоки. Об этом говорилось с самого начала вооруженного конфликта, сейчас опасения высоки, как никогда, потому что мы знаем и проблему подтопленных шахт, экологи предупреждают о том, что это действительно очень большая опасность.

А в каких еще городах Донецкой области из-за обстрелов сохраняется напряженная гуманитарная ситуация?

— Если о выходных днях, то можно делать осторожные выводы о том, что стало все-таки немного поспокойнее. Безусловно, обстрелы продолжаются, по данным штаба АТО, там несколько десятков их было, в том числе с применением минометов. Тем не менее, в целом стало в регионе тише, и это заметно. Вот по тем картинкам, которые даже передают местные жители неподконтрольных территорий, все парки заняты, то есть картина какая-то, ощущение мирной жизни идет, то есть в парке нет свободных лавочек, идет торговля, гуляют дети, семьи. В Донецке нет канонады, что вселяет надежду на то, что «хлебное перемирие» будет продолжено и интенсивность огня снизится и, может быть, дело дойдет до реальных каких-то переговоров.

В Минэкологии заявили, что вместе с ОБСЕ проведут инвентаризацию объектов, которые несут экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей. Речь идет о затопленных шахтах?

— Да, действительно, есть такая договоренность и, наверное, это позитивный фактор, потому что до этого до экологической инспекции речь не доходила в связи с интенсивностью боевых действий. Но ситуация заключается еще в том, что есть же подконтрольные объекты опасные с экологической точки зрения, есть неподконтрольная территория, на которой гораздо сложнее проводить подобную инспекцию, есть серые зоны. И мы точно знаем, что какое-то количество шахт, исчисляемое, наверное, десятками, не работает в Донецком регионе. Эти ведь шахты нельзя просто так закрыть, это не то, чтобы замок повесил и ушел, нужно постоянно поддерживать водооткачку, потому что вода поступает, а это внутренняя вода, она действительно несет большую угрозу. Но есть у нас радиомогильники, которые тоже могут быть поврежденными. И конкретная схема проверки пока не выработана, и опасность пока сложно, наверное, оценить.

Где наблюдаются наиболее мощные обстрелы?

— По-прежнему это промзона Авдеевки, там в общем-то нет ни одного спокойного дня. И, если говорить о самых сложных направлениях на сегодняшний день, то это мариупольское направление, безусловно, там больше всего обстрелов и там применяется самое тяжелое в оружие, запрещенное Минском. И, повторюсь, в районе самого Донецка, непосредственно Донецка достаточно тихо. Практически тихо на луганском направлении, но вот под Мариуполем напряжение сохраняется, и там есть раненые, и там села попадают под обстрелом постоянно.

Донецкая область празднует 85-летие со дня основания. Как отмечают в регионе?

— На подконтрольных, на мирных территориях практически во всех городах прошли с утра мероприятия, это не такие уж масштабные мероприятия, как было раньше, но, тем не менее, открываются новые скверы, вручается коммунальщикам новая техника, проводятся какие-то митинги местечковые. Говорить о том, чтобы это было такое масштабное празднование, я бы не стал, но, тем не менее, ощущение того, что мирная жизнь есть, присутствует. И эти праздники, наверное, для людей очень важны.