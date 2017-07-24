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В Украину прибыло второе судно с антрацитом из ЮАР

Понедельник, 24 июля, 2017

23 июля, в порту Южный (Одесса) к причалу ошвартовался балкер ZHAO YAUNG FENG с углем из ЮАР.

75 тысяч тонн антрацита планируется разгрузить на склад предприятия за 2−3 суток и оперативно отгрузить в вагоны для отправки на Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции.

«Это уже второе судно типа Panamax с африканским углем, который разгружается в „Южном“ с начала года. К приему законтрактованных объемов антрацита для ТЭС мы готовы, и планируем в 2017 году принять еще, как минимум, 6 таких судов. Выполнять работы по разгрузке судна будут современные портальные краны Tukan. Свою стратегическую функцию в логистической цепи обеспечения энергетической независимости Украины порт в обязательном порядке выполнит — уголь будет доставлен энергетикам своевременно, в соответствии с графиком. Первое судно с углем из ЮАР, Panamax Aleksander, которое было разгружен за 2,5 суток — тому подтверждение», — сказал и.о. директора ГП «МТП»Южный» Виталий Жуковский.

Первое судно с 75 тысячами тонн угля из ЮАР было принято и в сжатые сроки разгружено в Южном в конце мая. Компания ДТЭК законтрактовала до конца года 675 тысяч тонн угля в ЮАР с возможностью увеличения поставок до 1 миллиона тонн.

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