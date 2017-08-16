В «ДНР» выдали более ста тысяч паспортов

«Документы республиканского образца с 16 марта прошлого горда получили около 105 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Представители самопровозглашенной республики отметили, что «число желающих получить паспорт постоянно растет, ежедневно поступает очень большое количество заявок» и на сегодняшний день «документ гражданина ДНР» ожидают еще чуть более 10 тысяч человек.

В то же время, для того, чтобы уменьшить очереди в «ДНР» решили расширить штат миграционной службы. Если раньше общий штат насчитывал 280 сотрудников, то теперь — 360, из них паспортизацией занимаются 297.

Согласно информации, для решения проблемы очередей в Донецке, Макеевке и Горловке дополнительно открыто три центра выдачи паспортов на базе городских управлений миграционной службы. Всего в «ДНР» работает 33 таких учреждения.