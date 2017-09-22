Теперь в «ДНР» тоже выпускают вермишель быстрого приготовления

«На предприятии ООО «Славолия-Групп» была запущена новая линия по производству вермишели быстрого приготовления. Новый продукт выходит на рынок под названием «Подкрепись за 5 минут!», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Донецкая фабрика выпускала традиционные макаронные изделия: длинные, короткие и фигурные.

В настоящее время вермишель или лапша быстрого приготовления входит в список самых популярных и широко распространенных по всему миру продуктов питания.

«Большой опыт производства макаронных изделий позволил нам совместными усилиями специалистов достичь максимально домашнего вкуса вермишели», — рассказали на фабрике.

По словам руководства предприятия, ООО «Славолия-Групп» следит за вкусовыми предпочтениями своих потребителей, постоянно расширяет номенклатурный ряд продуктов. Ассортимент новой продукции представлен несколькими вкусами: говядина, лесные грибы, острая и неострая курица.