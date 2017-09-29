Упали в 4 раза! Как и за сколько продать квартиру в “ДНР” и “ЛНР”

Продажа недвижимости на территории самопровозглашенных республик по сей день остается одной из главных проблем для переселенцев. Законна ли продажа там, как юридически правильно осуществить сделку и сколько сейчас стоит жилье в “ЛНР” и “ДНР” – с этими вопросами Факты ICTV обратились к риэлтору и юристу.

С начала конфликта Донбасс покинуло почти полтора миллиона человек. Кто-то осел в других регионах Украины и давно обзавелся новым жильем, кто-то вернулся обратно, а кто-то до сих пор зажат между двумя мирами – прошлым “там” и настоящей жизнью “здесь”.

Снимать квартиру в крупных городах Украины дорого. А тем временем дома простаивает собственное жилье.

Отдавать последние деньги за аренду квартиры или все-таки попробовать продать недвижимость там? Этот вопрос сейчас волнует сотни тысяч переселенцев.

Одни считают, что продать жилье в “ЛНР” и “ДНР” нереально, другие наоборот пытаются это сделать. И тут возникает много вопросов, первый из которых – законность сделки.

Законно ли?

Председатель киевской городской организации Совета юристов Украины Василий Гудзь уверяет, что продажа жилья на неподконтрольной Киеву территории абсолютно законна.

– При наличии всех необходимых документов переселенцы смогут без каких-либо проблем осуществить сделку купли-продажи, – говорит юрист.

Его слова подтверждает и Закон «О временных мерах на период проведения АТО». Документ не ограничивает субъектов, зарегистрированных в зоне проведения АТО, в осуществлении ими деятельности, в том числе и по заключению сделок по продаже недвижимости и/или оборудования, расположенных в зоне АТО.

Единственной проблемой остается правильность оформления самого договора.

– Лучше всего осуществлять сделку за пределами “ЛНР” и “ДНР”, то есть на территории подконтрольной Украине. Хотя можно это сделать и там, так как сама процедура купли-продажи ничем не отличается от норм украинского законодательства, – заверил Василий Гудзь.

Главное, по словам юриста, чтобы договор регистрировал украинский нотариус, тогда имущество будет числиться в едином реестре Украины.

Также согласно украинскому законодательству осуществлять сделку купли-продажи должны по безналичному расчету. Оплата наличными осуществляется только при контроле со стороны нотариуса.

Но если с юридической точки зрения все более или менее понятно, то ценовая политика остается под вопросом.

С начала военных действий цены на квартиры в «ЛДНР» упали в среднем в 3-4 раза. Такое катастрофическое снижение стоимости, естественно, останавливает многих переселенцев и заставляет ждать лучших времен.

Квартиры в “ЛНР”

Почему так происходит и чего ждать дальше – с этими вопросами журналисты обратились в одно из луганских агентств недвижимости.

Риэлтор Евгения аргументирует ситуацию следующим образом:

– Цены на квартиры привязаны в первую очередь к доллару, поэтому вот как доллар упал в 3-4 раза, так и недвижимость снизилась в цене.

Сейчас однокомнатную квартиру в центре Луганска можно продать за $11 тысяч и выше, а в восточных кварталах – за $5-7 тысяч (раньше $23-25 тысяч).

Цена на двухкомнатные квартиры стартует от $9 тысяч (восточные квартала) до $35 (центр) тысяч долларов.

Трехкомнатную квартиру в центре города без ремонта можно продать и за $13 тысяч, а с ремонтом – за $20-30 тысяч. В восточных кварталах цена стартует от $10 тысяч.

– Однако, не смотря на низкую рыночную стоимость, жилье в Луганске все-таки продается, и спрос на него есть, – утверждает риэлтор.

И это действительно так, на сайтах по продаже недвижимости можно найти сотни таких объявлений.

Туда в основном выкладывают объявления риэлторы, но есть и предложения от самих собственников. С некоторыми из них удалось связаться.

Переселенка Татьяна недавно выложила объявление на сайт. Женщина сейчас живет в Киеве и дистанционно пытается продать квартиру в Луганске. При этом она не обращалась в агентство недвижимости или к частному риэлтору.

– Продаю готовую трехкомнатную квартиру, с ремонтом, мебелью, техникой и прочими бонусами. В общем, заходи и живи. Так нет, пока не получается и за $15 тысяч продать, тогда как до войны ее цена была около $45 тысяч, – сетует Татьяна.

Если с Луганском все ясно, то продажи в небольших городах, подконтрольных “ЛНР” остаются загадкой. На сайтах почти нет объявлений, а агентства недвижимости Луганска не занимаются продажей там.

Но все же в интернете удалось найти пару предложений от самих собственников.

В Красном Луче продается трехкомнатная квартира с ремонтом, мебелью и техникой за $15 тысяч, в Горловке также трехкомнатная – за $15 тысяч, а однокомнатную в Алчевске готовы отдать за $5 тысяч.

Однако, по словам самих собственников, интересующихся практически нет, и предложения пока висят в воздухе.

Квартиры в “ДНР”

Похожая сейчас ситуация и в “ДНР”. Представитель донецкого агентства недвижимости Ярослав Крашенинников уверяет, что цены на квартиры в Донецке продолжают падать.

– Пока цены продолжают снижаться, а что будет дальше не понятно. С одной стороны падение цен должно приостановиться, ведь сейчас начался сезон. Но опять-таки, что будет не понятно, – говорит Ярослав.

Сейчас однокомнатная квартира в Ворошиловском районе Донецка (центр) стоит $10-16 тысяч, в отдаленных районах города – в пределах $10 тысяч.

– Но эта квартира должна быть в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, техникой и прочими удобствами. В общем, готовая квартира, – подмечает риелтор.

Цена на двухкомнатную квартиру в центре колеблется в пределах $20-22 тысяч, в других районах Донецка – $12-13 тысяч.

Трехкомнатную квартиру, по словам Ярослава, в центре можно продать за $25-26 тысяч, в отдаленных районах города – за $20-23 тысячи.

К примеру, переселенец Павел из Донецка вот уже пару месяцев пытается продать двухкомнатную квартиру в самом центре города. Он, как и многие отдает квартиру с ремонтом, со встроенной техникой (телевизором, стиральной машинкой, холодильником и т.д.) практически даром – за $25 тысяч.

– Мало кто звонит, можно сказать, что практически желающих нет. Ранее я бы ее продавал за $80 тысяч, а сейчас был вынужден снизить цену в 4 раза! – говорит Павел.

Что касается городов областного значения в “ДНР”, то там с продажами все обстоит также, как и в “ЛНР” – предложений мало, а спроса еще меньше.

Факты