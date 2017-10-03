Фронтовая Горловка: «МТС» снова работает

В «ДНР» заявили о возобновлении работы мобильного оператора «МТС-Украина».

Сообщение было опубликовано несколькими интернет-изданиями ближе к 19 час.

Как сообщалось ранее, в пресс-службе компании заявили, что проблемы со связью у абонентов Донецкой и Луганской областей произошли из-за обрыва волоконно-оптической линии связи. Около шести часов абоненты, в т.ч. и в Горловке, не могли совершать звонки и отправлять SMS.

Тем временем, в «ДНР» снова уверены, что это была очередная диверсия против самопровозглашенной республики.

«По данным разведки ДНР, украинские силовики предприняли очередную попытку информационной изоляции Народных Республик. Для этого была проведена диверсия на линии связи оператора сотовой связи «МТС Украина» в районе населенного пункта Славянск», — говорится в сообщении.