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ДТЭК за 9 месяцев увеличил добычу угля на 10,5% — до 16,9 млн тонн

Суббота, 7 октября, 2017

Угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго в январе-сентябре 2017 года произвели 16,9 млн. тонн угля. Это на 10,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Шахты ДТЭК форсировано наращивают добычу, чтобы ТЭС были максимально обеспечены топливом и могли поддерживать стабильность энергосистемы страны в отопительный сезон.

Дефицит импортного угля для антрацитовых ТЭС стал причиной высокой загрузки станций, которые работают на украинском угле марки Г. В такой ситуации ТЭС нуждаются в увеличении поставок украинского ресурса, чтобы генерировать необходимые объемы электроэнергии в энергосистему Украины.

В то же время, в целом угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2017 года,  уменьшили добычу рядового угля на 11,5% (на 3 млн. 414,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 26 млн. 150,3 тыс. тонн. Добыча энергетического угля снизилась  на 8,3% (на 1 млн. 917,9 тыс. тонн), до 21 млн. 100,4 тыс. тонн.

В отличие от государственных шахт, в ДТЭК повышают добычу за счет инвестиций. В сентябре горняки ДТЭК подняли на-гора 1,8 млн тонн угля, что сопоставимо с показателем августа 2017 года.

По словам директора по добыче ДТЭК Энерго Михаила Барабаша  «угледобывающие предприятия ДТЭК работают в полную силу, чтобы украинцы в отопительный сезон бесперебойно получали свет и тепло. Получая прирост добычи, мы можем говорить, что горняки ДТЭК несут свой вклад в энергонезависимость и бесперебойное энергоснабжение страны».

Как ранее сообщалось, с сентября 2017 года ДТЭК начала реализацию программы, состоящей из трех ключевых шагов для снижения импорта угля. Шаг №1 – перевод блоков с антрацита на газовый уголь. Шаг №2 – обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 – модернизаций мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.

Энергореформа



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