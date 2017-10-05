Фронтовая Горловка: хлебозавод вернулся под контроль российской компании

Горловский хлебозавод перешел под контроль российской компании «Атлант», которая купила его в «пакете» предприятий у экс-нардепа Александра Лещинского в 2015 году. Об этом говорится в сообщении компании «Атлант-Донбасс» в Фейсбуке.

Российская группа компаний «Атлант» еще в декабре 2015-го года выкупила у группы компаний «Урожай» (принадлежащей Александру Лещинскому) Горловский, Енакиевский, Макеевский, Харцызский, Снежнянский, Шахтерский и два Донецких хлебозавода, а также Донецкий майонезный завод, комбинат хлебопродуктов и Донецкую макаронную фабрику.

Однако, по данным «Атлант-Донбасс», некое ООО «Хлебный Дон» «незаконно присвоило право руководства Горловским хлебозаводом». Отмечается, что Горловский хлебозавод был под «управлением незаконных владельцев» несколько лет.

«В ходе проверки органами власти Донецкой Народной Республики на предприятии Горловского хлебозавода были установлены истинные собственники, которыми по законному праву является компания «Атлант-Донбасс», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что после перехода Горловского хлебозавода российском компании, «со стороны недоброжелателей был произведен обрыв каналов связи, в итоге — нарушение работы хлебозавода в целом». Однако, в настоящее время работа хлебозавода полностью восстановлена.

«Очень неспокойно прошли выходные дни, в результате чего неоднократно были предприняты попытки срыва вывоза хлебобулочной продукции в прифронтовом городе Горловка, также это угрожало продовольственной безопасности города и окрестных городов», — цитируют в компании учредителя «Атлант-Донбасс» Руслана Богданова.