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В Калиновке идет единичная детонация боеприпасов

Четверг, 5 октября, 2017

Пиротехники обследовали почти 20 тысяч га территории.

По состоянию на утро четверга, 5 октября, на территории военных складов в Калиновке в Винницкой области очагов горения нет, но наблюдается единичная детонация боеприпасов, сообщает ГСЧС.

«По состоянию на 7.00 5 октября открытых очагов горения нет, наблюдалась единичная детонация боеприпасов. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено восемь пожарных танков, четыре инженерных машины разграждения МО Украины», – говорится в сводке ГСЧС.

Также отмечено, что пиротехниками производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 5-км зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 19,255 тыс. га территории. Уже обнаружено и изъято 1 тыс. 102 взрывоопасных предмета.

Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 369 обращений от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено более полутора тысяч и почти 300 единиц техники.

Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от Калиновки.

Корреспондент



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