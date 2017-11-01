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Фронтовая Горловка: пойманы несовершеннолетние угонщики

Среда, 1 ноября, 2017

В Центрально-Городском районе задержали группу молодых людей, в т.ч. подростков, подозреваемых в серии угонов автомобилей.

Установлено, что двое несовершеннолетних, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотели покататься на припаркованном во дворе автомобиле «ВАЗ». Злоумышленники вскрыли машину, но завести без ключа не сумели, поэтому оттолкали ее в другой двор и похитили аккумулятор, компрессор, зарядное устройство для аккумулятора, набор ключей, буксировочный трос, огнетушитель…

Спустя несколько дней тот же подросток, выпивая в компании своего более старшего знакомого, предложил ему угнать машину. Фигуранты с помощью отвертки вскрыли «ВАЗ», завели, после чего заехали за еще двумя несовершеннолетними приятелями и поехали кататься. Вблизи одного из водоемов подозреваемые повредили автомобиль, выбили ногами лобовое стекло, прыгали на крыше машины, а затем прихватили имущество из автотранспорта и разошлись по домам.

Общая сумма причиненного двум потерпевшим ущерба без учета стоимости автотранспорта и повреждений составила около 20 тысяч рублей. Потерпевшие считают этот ущерб незначительным и гражданский иск не подают. Тем не менее, двое из четверых фигурантов арестованы.



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