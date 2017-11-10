Медицина «ДНР» и украинцы: «любовь с интересом»

В новостях самопровозглашенных «народных» республик неслучайно звучат истории пациентов с территории Украины, обращающихся за помощью главным образом в онкологические учреждения здравоохранения, то есть специализированные центры. Помимо политики, здесь есть и другие объяснения — низкая цена и опыт врачей.

В ходе продолжающегося вот уже больше 3 лет противостояния на Донбассе, у сторон есть любимые темы, призванные доказать, что жизнь «там» хуже, чем «здесь». В «ДНР» к этим темам принадлежат цены на коммунальные услуги, прежде всего природный газ, и бесплатная медицина.

В целом, надо отдать должное системе здравоохранения самопровозглашенной республики — бесплатную помощь там получить действительно реально, правда, не все оказываются довольны качеством, но так было и будет всегда. За врачами и использованием расходных материалов существует тщательный контроль, последнее, скорее не от хорошей жизни.

Традиционно высокими расходами всегда отличались роды, которые, в целом, равно, как и палата являются в «ДНР» бесплатными, однако, лазейки находятся и здесь. Скажем, родить в престижной донецкой больнице им.Вишневского обойдется от 200 долларов, правда, сделать это можно будет исключительно по знакомству. В случае проведения тяжелых родов в обычной больнице, когда пришлось делать кесарево сечение, могут попросить оплатить расходные материалы, которые пришлось использовать, в среднем, это около 5 тысяч российских рублей (2250 гривен по курсу НБУ), хотя платить их или нет остается на усмотрение счастливого отца — отказ не повлечет за собой никаких последствий.

Учитывая это, одной из любимых тем в местных новостях является «наплыв» медицинских туристов из Украины, едущих за качественными и бесплатными услугами. Особенно активно эта тема стала звучать после провозглашения лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой «народных республик» Игоря Плотницкого и Александра Захарченко так называемой «гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса».

В ее рамках, по информации «официальных органов власти ЛНР», в Луганском республиканском клиническом онкологическом диспансере прошли лечение более 1500 жителей подконтрольных Украине территорий, порядка двухсот онкобольных пролечились в химиотерапевтическом отделении диспансера и более 180 — в эндоскопическом отделении. В «ДНР» заявляют, что за консультациями в Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. Гусака обратились более 1000 жителей подконтрольной Украине части Донбасса и многие прошли лечение, при этом основными заболеваниями являются лейкозы, саркомы, интересуются протезированием суставов и химиотерапией.

Среди пациентов есть и дети. Так, по информации директора Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. В. Гусака профессора Эмиля Фисталя, опубликованной им на своей странице в социальной сети Facebook, на данный момент в отделении детской онкогематологии Института в рамках гуманитарной программы лечение прошли семь маленьких пациентов с территории Донецкой области, подконтрольной Украине.

8-го ноября он рассказал о сложнейшей операции по удалению пигментной опухоли на лице четырехлетнего ребенка из Днепра, где, по словам профессора, врачи посоветовали родителям обратиться к специалистам заграницей.

«Операции по удалению подобных опухолей у нас в Институте проводили и ранее. Так, схожая операция была проведена в 2012 году мальчику из Луганска. С целью профилактики рецидива наши врачи наблюдают ребенка и по сегодняшний день», — пояснил профессор Фисталь.

Между тем, в новостях самопровозглашенных республик неслучайно звучат истории пациентов с территории Украины, обращающихся за помощью, главным образом, в онкологические учреждения здравоохранения, то есть специализированные центры. Помимо политики здесь есть и чисто медицинский аспект. Дело в том, что обращаться за первичной терапевтической медицинской помощью или вторичной, но не специализированной, особого смысла нет — качество будет никак не выше украинского, а возможные сложности могут и не покрыть преимуществ от такого обращения.

«Действительно, пациенты из Украины и украинского Донбасса в учреждениях здравоохранения бывают, но не думаю, что это носит массовый характер. Многие кадры в ходе войны оказались потеряны, ситуация с лекарствами бывает разная, также существует много стереотипов с той стороны о порядках в «ДНР» — арестах тех, кто приехал из Украины. В целом, это безосновательно, но людей от поездок удерживает. Вот и выходит так, что ехать лечить, скажем, ОРВИ в Донецк действительно глупо и бессмысленно. Иное дело — узкоспециализированная медицинская помощь. Среди «понаприехавших» пользуются спросом, в основном, онкологи и стоматологи. И это вполне объяснимо: вместе с промышленным потенциалом регион получил проблемы с экологией, рост онкологических заболеваний и опыт врачей по их лечению. Что касается стоматологов, то их услуги у нас просто дешевле, чем в подконтрольном Украине Донбассе», — пояснил один из врачей.

Относительно стоматологов, то удаление зуба в хозрасчетной стоматологической поликлинике Горловки обойдется от 250 до 350 российских рублей (112-158 гривен).

Ну а политики уже используют эти моменты для получения политических выгод. В непризнанных республиках гордятся и хвастаются, что лечат даже пациентов из Украины.

Никита Синицин, 112.ua