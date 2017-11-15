Зарплаты в «ДНР»: У кого сейчас большие, средние и малые заработки

Провозглашение «ДНР» и вспыхнувший вооруженный конфликт негативно сказались на экономике всей Украины, но по понятной причине больше всего досталось временно неподконтрольной Украине части Донбасса. Следствием этого стал некий переворот ситуации с зарплатами: сегодня в самопровозглашенной республике самые большие зарплаты имеют те, кто ранее не мог этим похвастаться. Речь идет о бюджетниках, ставших в нынешних условиях «элитой».

В октябре 2017 года «и. о. министра труда и социальной политики ДНР» Лариса Толстыкина заявила, что с начала года средняя заработная плата в «республике» поднялась на 22% и составила 10130 российских рублей (4530 гривен по курсу НБУ).

В «министерстве экономики ДНР» даже посчитали, в каких городах самые большие средние зарплаты. Среди рекордсменов оказались Кировское, Енакиево и Снежное, в которых зарплату свыше 10 тысяч российских рублей получали 53,4%, 46,7% и 45,7% работников соответственно.

Меньше всего получают в Горловке – 24,9%, свыше 10 тысяч рублей, Ясиноватой – 20,3% и Дебальцево – 18,2%.

В «столице» — Донецке, кстати, заработную плату выше средней получают 36,7% жителей.

В среднем же, в «ДНР» зарплату свыше 10 тысяч рублей имеют 36,4% ее «жителей».

Статистика всегда была очень загадочной вещью, скажем, изучение вакансий городского центра занятости Горловки за 31 октября на сайте «горадминистрации ДНР» покажет, что из 152 вакансий всего 10 (7 %), предлагают заработную плату размером более 10 тысяч рублей, остальные предлагают заработную плату, в основном, в диапазоне от 4 до 6 тысяч российских рублей (1790-2680 гривен).

Впрочем, не стоит думать, что заработных плат в 10000 руб. и более не существует вовсе.

По уровню доходов, разумеется, легальных — в виде зарплаты, в «ДНР» жителей можно разделить на 2 части — элиту и всех прочих. Причем, в отличие от ситуации на Донбассе во времена Украины в «элиту» вошли те, кто прежде высокими зарплатами похвастаться не мог, — в основном, бюджетники и госслужащие.

Пожалуй, вне конкуренции тут так называемые «пятнадцатитысячники». Так называют тех, кто подписал «контракт» на службу в «вооруженных силах ДНР» в обмен на зарплату 15 тысяч рублей (6700 гривен). Учитывая «профессиональный риск», эта сумма, может, и не была такой уж большой, но во всяком случае заработать в «ДНР» больше очень непросто. Впрочем, с весны 2017 года в рядах «вооруженных сил ДНР» начались нововведения: в ряде подразделений стали вводить плату за питание, чего ранее не было, в среднем около тысячи рублей в неделю (447 гривен), за свои деньги приходилось покупать одежду, в том числе камуфляж и прочее. В случае гибели похороны перестали осуществляться за счет подразделений, так что мнительным даже пришлось откладывать «на всякий случай». Да и денежное содержание в последнее время все чаще стали задерживать. Словом, доходы и престиж профессии резко упали.

Иначе обстоят дела с другим военизированным ведомством – «МЧС», тут заработные платы тоже составляют до 15 тысяч рублей, а профессиональные риски куда ниже.

В 12-15 тысяч российских рублей (5370-6700 гривен) ценится труд сотрудников налоговой, скажем, в Горловке. Говорить об особом профессиональном риске тут не приходится.

Представители органов власти «ДНР» вообще имеют неплохую зарплату: например, работники отделов мэрии Горловки от «народной республики» имеют от 10 до 12 тысяч рублей (4470-5370 гривен), начальники отделов же и управлений могут рассчитывать и на большую сумму выплат.

Неплохо живут и преподаватели. Так, в школах педагоги могут получать до 10 тысяч российских рублей и даже больше, правда, при условии высокой квалификации и наличия 25 и более учебных часов в неделю. При маленькой занятости, скажем, 12 учебных часах, зарплата будет составлять около 5000 рублей (2240 гривен).

К слову, сейчас «ДНР» живет на широкую ногу и предлагает «учителям с многолетним трудовым стажем со всего Донбасса получить социальные выплаты в размере 10 тысяч рублей по гуманитарной программе».

«В рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в «ДНР» начинаются единоразовые социальные выплаты педагогам, имеющим стаж работы от 35 лет и выше. Первыми получателями станут более двадцати педагогов со всего Донбасса, в том числе проживающие на временно подконтрольной украинским властям территории», — отметили в пресс-службе так называемого «министерства образования и науки республики».

К слову, в рамках гумпрограммы непризнанная республика готова платить и пенсионерам, и ветеранам и даже постоянно отчитывается о таких выплатах.

Но в любом правиле бывают исключения. Так, повышение зарплат бюджетникам не коснулось тех, кто ближе всех сталкивался с последствиями боевых действий — речь идет о работниках коммунальной сферы, чья зарплата обычно немногим больше минимальной заработной платы в «ДНР» 3200 руб. (1430 гривен) и составляет 4-5 тысяч руб., да и те нередко задерживают, а также медиках. Например, в Горловке базовая ставка врача составляет в среднем 4500 руб. (2012 гривен), после всех доплат же — 6-7 тысяч руб. (2680-3130 гривен).

Несколько иначе обстоят дела в частном секторе, который, допустим, в той же Горловке фактически представлен исключительно сферой торговли и услуг, так как ни одно предприятие, за исключением предприятий пищевой промышленности, не работает.

Но даже на предприятиях заработные платы невелики. Так, погибший в конце октября на донецкой шахте имени Засядько 31-летний горловчанин получал в качестве разнорабочего всего 6000 рублей (2680 гривен).

И тут, кстати, появляется одно из разъяснений таких высоких средних заработных плат в «ДНР». Дело в том, что «налоговая республики» требует от бизнеса показывать при отчетах заработную плату в размере 8000 российских рублей (3580 гривен), что позволяет взимать 13% подоходного налога и 31% Единого социального взноса. Правда, платит ли при этом предприниматель эти 8 тысяч наемному работнику, никого особо в налоговой не интересует.

«Все зависит от кассы магазина, так как начисление происходит по ставке 150-200 рублей за 1 выход (67-90 гривен) и процент от выручки. В продуктовых магазинах касса и выручка обычно больше, чем в магазинах одежды, обуви и прочих непродовольственных товаров. При хорошей кассе к сумме за выход продавец может получить до 300 рублей (135 гривен), так что в среднем в промтоварном за день можно заработать до 350 рублей (156 гривен), а в продовольственном — до 500 рублей (223 гривен)», — говорит один из горловских предпринимателей.

В итоге заработок продавца в продовольственном магазине может составить в месяц 10-12 тысяч рублей (4470-5370 гривен), а в промтоварном — 7-8 тысяч руб. (3130-3580 гривен).

Правда, количество магазинов, чья выручка позволяет им платить такие зарплаты, в городе невелико, большинство магазинов могут позволить себе платить зарплату в пределах 4-5 тысяч российских рублей.

«Требования в таких точках, как правило, очень высоки — это и 12-часовой день, и весь день на ногах, и интенсивность труда, и ответственность, да и оштрафовать могут, так что тоже не сахар», — признается предприниматель.

Реализаторы на рынках получают за выход и того меньше — от 50 до 100 рублей плюс процент с выручки.

Впрочем, у некоторых бывает возможность и подработать. Скажем, те же реализаторы на рынках в этом плане имеют простор для фантазии.

«Своим сотрудницам я плачу 350 рублей за выход, при 12 выходах получается 4200 рублей в месяц (1880 гривен). Но при этом они могут подработать, подавая клиентам чай, кофе, крепкие напитки, закуски, наконец получить чаевые, так что настоящих их доходов я не знаю и не могу знать, но они явно выше 4200 рублей, которые им плачу я», — рассказал об одном из таких способов подзаработать владелец сауны.

Тех же, кого не устраивает заработная плата в «ДНР» или необходимость «ловчить», чтобы подработать, могут выехать на заработки в Крым, Москву и другие регионы РФ или даже Европы – при возможности.

Скажем, в Московской области предлагают место складского работника за 30 тысяч российских рублей (13420 гривен), работников для строительной фирмы в Крым ищут также от 30 тысяч рублей для разнорабочих до 40 тысяч для прорабов». Правда, ничего не говорится о том, легальна ли подобная работа, так что можно оказаться выдворенным обратно за нарушение миграционного законодательства.

Но риск стоит того, ведь даже 10 тысяч рублей в месяц для минимум 2/3 жителей самопровозглашенной «ДНР» на сегодняшний день — недостижимая мечта.

Примечательно, что в соседнем с «ДНР» Мариуполе средняя зарплата составляет около 7,5 тысяч гривен, а в среднем по Донецкой области – около 6,7 тысяч грн.

Никита Синицин, 112.ua