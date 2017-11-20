В Чернобыльской зоне поймали двух сталкеров

Нарушителями оказались 21-летний житель Донецкой области, и 20-летняя москвичка.

«Правонарушителями оказались 21-летний гражданин Украины, житель Донецкой области, и 20-летняя гражданка Российской Федерации, жительница Москвы. Искатели приключений пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что задержанная гражданка России на территорию нашего государства прибыла в установленном порядке», — говорится в сообщении ГПСУ.

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, которая подверглась радиоактивному загрязнению, в полиции на граждан оформили админпротоколы. Им грозит штраф размером от 20 до 30 не обложенных налогом минимумов доходов граждан.