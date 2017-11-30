Фронтовая Горловка: в селе Травневое отключили электричество

Без света остались около двухсот местных жителей.

Об этом со ссылкой на СЦКК на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО. Как следует из публикации от электроснабжения населенный пункт Травневое умышленно отключили сторонники «ДНР», так как линии электропередач идут со стороны Гольмовского.

В СЦКК заявили, что подобные действия создают для местных жителей трудности, которые могут привести к гуманитарной катастрофе.

Тем временем в соседнем селе Гладосово, которое также перешло под контроль Украины совсем недавно, были обнаружены мины советского производства ПМН-2. Как говорится в сообщении, в Украине они были уничтожены еще до 2011 года в соответствии с Оттавской Конвенцией, но, якобы, до сих пор используются в РФ.