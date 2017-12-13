Фронтовая Горловка: поймана поджигательница

В Никитовском районе задержали местную жительницу, которая, обвинив мать в своих неудачах, решила отомстить и подожгла совместную квартиру.

Установлено, что подозреваемая, 1980 г.р. систематически употребляла алкоголь и обвиняла мать в своей неудачной жизни. Однажды, находясь в пьяном угаре, подозреваемая снова угрожала матери ножом. Та попыталась выхватить оружие, но порезала руку, выбежала в подъезд и спряталась. Дочь, тем временем, подожгла квартиру и ушла.

Когда потерпевшая попросила соседа помочь открыть входную дверь квартира была в огне и часть имущества пожар успелуничтожитью К счастью, в тот день несовершеннолетние дети подозреваемой отсутствовали дома. В «ДНР» женщине грозит до 2-х лет лишения свободы.