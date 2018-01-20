Украина продает единственный фарфоровый завод

На торги выставлен Дружковский фарфоровый завод с оборудованием, а также товары в обороте. Стартовая цена составляет 151,1 млн. грн., сам аукцион состоится с 22 по 26 января.

Единственный производитель фарфора в Украине – Дружковский фарфоровый завод в Донецкой области – выставлен на продажу. Соответствующая информация размещена в государственной системе торгов арестованным имуществом.

Стартовая цена составляет 151,1 млн. грн., прием заявок закончился 17 января. Сами торги запланированы с 22-го по 26-е января. Аукцион будет проводиться по принципу редукциона (на понижение) с минимальным шагом в 1,5 млн. грн., но не ниже граничной цены в 94,5 млн. грн.

На продажу выставлено здание и оборудование завода, а также товары в обороте.

По информации Интерфакс-Украина, Дружковский фарфоровый завод находится в залоге ВТБ Банка по ипотечному кредиту, привлеченному в 2011-го году.

Корреспондент