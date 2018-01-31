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Переселенец из Горловки наладил производство «еды будущего»

Среда, 31 января, 2018

От запуска космических ракет он перешел к производству здоровых «чипсов будущего», покоривших рынок Украины и гору Казбек.

Не так давно в крупных торговых сетях Украины, таких как «Сильпо» и «Мегамаркет», появился уникальный продукт – фьючипсы из льна, полезные для человеческого организма и при этом имеющие все характеристики любимого фастфуда украинцев. Однако их появлению предшествовали длительные технологические эксперименты и борьба с засевшим в головах людей стереотипом: «полезная и здоровая еда не бывает вкусной».

Идея создания здорового фастфуда принадлежит троим предприимчивым сооснователям компании «Фьючефуд», специализация которых ранее не имела никакого отношения к еде. Их объединила любовь к сыроедению и правильному питанию. Это переселенец из Горловки Сергей Шакола, который раньше запускал ракеты на Байконуре, руководил донецким филиалом банка и держал магазин полезной еды в Донецке, бывший металлург и владелец частного детсада Павел Себастьянович и Сергей Гайдай, имеющий свое агентство социального инжиниринга.

«Родиной» фьючипсов должен был стать Донецк, однако война вмешалась в планы предпринимателей.

«Буквально в полукилометре от меня произошло три прямых попадания артиллерийских снарядов в дома. Я не стал ждать худшего: взял два чемодана, двоих детей, маму и перебрался из Горловки в Киев. Там Павел Себастьянович, у которого мы остановились, и сообщил, что они с Гайдаем уже зарегистрировали фирму», — рассказывает Сергей Шакола.

Таким образом, небольшой цех предприятия был открыт в Вышгороде, что под Киевом, который сейчас выпускает порядка одной тонны фьючипсов в день. Новаторский продукт пришелся по вкусу украинскому потребителю: имея в составе измельченные семена льна, тыквенные семечки, томатную пасту и специи, фьючипсы стали не только лакомством, но и частью рациона правильного питания.

По словам Сергея Шаколы, «чипсы будущего» уже прошли испытания даже среди альпинистов, которые ели их вместо хлеба: компактные и калорийные, они стали настоящим хитом во время двухнедельной экспедиции на самую высокую гору Кавказа – Казбек.

Сейчас «Фьючефуд» разрабатывает другие полезные новинки – снеки к пиву из семян льна и конопли, а также вегетарианский ореховый сыр. Продукцию их производства можно купить в «Эко-Лавке» Мариуполя.

mrpl.city



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