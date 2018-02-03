Как возобновить выплаты при рождении ребенка и получить задолженность

В общественной организации «Донбасс-SOS» дали разъяснения юристов, что необходимо сделать, чтобы возобновить выплаты помощи при рождении ребенка и получить задолженность, которая возникла.

Как сообщили общественники их позицию поддерживает суд апелляционной инстанции. Так, Решением Донецкого апелляционного административного суда от 24 октября 2017 года по делу №226/1374/17 определено: «припинення виплати допомоги позивачу відбулось не з підстав передбачених цими нормами. Підставою для припинення виплати фактично стало те, що орган, де позивач отримувала допомогу, є розташованим у м. Донецьку. Отже, колегія суддів підтримує твердження суду першої інстанції, що на позивача не розповсюджується строк подання заяви на поновлення виплати допомоги, передбачений п. 12 Порядку».

Также Постановлением Донецкого апелляционного административного суда от 13 июня 2017 года по делу №226/2082/16-а: «З системного аналізу наведених норм Закону встановлено, що чинним законодавством не передбачені обмеження в часі щодо поновлення виплати допомоги при народженні дитини, припиненої не з вини одержувача».

Чтобы возобновить выплаты помощи при рождении ребенка и получить задолженность, которая возникла, необходимо:

1. Обратиться с заявлением о возобновлении выплат помощи и выплате задолженности которая возникла.

Обращение в УТСЗН по новому месту проживания (согласно справки переселенца) обязательно делается в письменном виде.

2. Получить мотивированный отказ от УТСЗН.

«Помните – с государством не спорят устно! В случае, если Управление не предоставляет решения – обращайтесь с письменным заявлением в УТСЗН по месту регистрации внутренне перемещенного лица для получения отказа в возобновлении и осуществлении выплаты задолженности в письменном виде», – акцентируют юристы.

Важно. Именно письменный отказ является основанием для обжалования. Для обжалования установлен 3-х месячный срок с того дня, когда вам стало известно о нарушении вашего права.

3. Обжаловать отказ в судебном порядке.

Иск (в 2-х экземплярах) подается в Окружной административный суд, к нему необходимо обязательно прикрепить все приложения.

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