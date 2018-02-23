В «ДНР» заявили о намерении восстановить мост на ж/д перегоне «Горловка-Пантелеймоновка»

Так, в 2018-м году запланировано восстановление поврежденных участков железной дороги, а также увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на территории самопровозглашенной республики.

Среди поставленных задач есть и восстановление моста на перегоне «Горловка-Пантелеймоновка». Запланировано восстановление электроснабжения на устройствах контактной сети не только на этом перегоне, но и на других — «Горловка-Байрак», «Байрак-Углегорск», «Углегорск-Дебальцево» и устройств автоматики на перегонах.

Кроме того, обещано провести ремонт подвижного состава, что «должно качественно улучшить работу железнодорожного транспорта и обеспечить бесперебойные грузовые и пассажирские перевозки».