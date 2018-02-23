Под Горловкой шахтными отходами залило позиции ВСУ

По факту разлива шламовой пульпы (густой грязевой массы, смеси остатков горной породы и воды) на общей площади 1364 кв. м, в том числе на земельных участках, где расположены оборонительные укрепления ВСУ в Торецке начато расследование.

— В результате прорыва пульпопровода на одном из углеперерабатывающих предприятий Торецка произошел разлив шламовой пульпы. По информации сотрудника прокуратуры, который выезжал на место, фактически пульпа серьезно повредила оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины, расположенные на данном участке, — рассказал заместитель руководителя Константиновской местной прокуратуры Роман Кучеренко. — Густые грязевые потоки фактически уничтожили блиндаж и ряд окопов. Часть военного имущества существенно повреждена.

Сведения по факту загрязнения восьми земельных участков в прифронтовом Торецке внесены в Единый реестр досудебных расследований. Военные на данный момент не предоставляли нам информации о причиненном им ущербе, поэтому мы говорим лишь о загрязнении земель. Не исключено, что к аварии привел ряд причин, который спровоцирован боевыми действиями на этой территории и близостью шламонакопителя к линии фронта.

Спустя несколько суток авария была устранена. Назначена экспертиза, в ходе которой будут установлены причины, приведшие к аварии и виновники случившегося.

Как сообщалось ранее, обвал грунта произошел в поселке Чигари близ Торецка.

Местные жители считают, что провал грунта и подтопление могли быть вызваны проседанием шахтных выработок шахты им. Гагарина, которые проходят под поселком. Она расположена в соседней Горловке, где на сегодня закрыты все шахты. И далеко не на всех закрытых предприятиях продолжается откачивание шахтных вод из подземных выработок.

Отмечается, что специалисты не могут в полном объеме оценить масштабы надвигающейся экологической катастрофы, потому что на территориях, где остались опасные промышленные объекты, идут боевые действия.

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