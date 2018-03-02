 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Горловке спасателям пришлось вскрыть квартиру пенсионерки, не выходившей на связь

Пятница, 2 марта, 2018

Женщина проживает в квартире на пятом этаже девятиэтажки на пр.Победы.

Около полутора часов потребовалось спасателям, чтобы через смежный балкон попасть в квартиру пожилой горловчанки. Они обнаружили пострадавшую на полу в бессознательном состоянии и передали ее медикам, открыв входную дверь изнутри.

Сообщается, что пенсионерка не выходила на связь несколько дней.

Похожая ситуация произошла через несколько дней, но уже на пр.Ленина. По выдвижной лестнице спасатели попали в квартиру через окно и при помощи шанцевого инструмента открыли входную дверь. В квартире находилась пожилая женщина 1936 г.р., которая самостоятельно не могла открыть входную дверь и в медицинской помощи не нуждалась.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования