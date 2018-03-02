В Горловке спасателям пришлось вскрыть квартиру пенсионерки, не выходившей на связь

Женщина проживает в квартире на пятом этаже девятиэтажки на пр.Победы.

Около полутора часов потребовалось спасателям, чтобы через смежный балкон попасть в квартиру пожилой горловчанки. Они обнаружили пострадавшую на полу в бессознательном состоянии и передали ее медикам, открыв входную дверь изнутри.

Сообщается, что пенсионерка не выходила на связь несколько дней.

Похожая ситуация произошла через несколько дней, но уже на пр.Ленина. По выдвижной лестнице спасатели попали в квартиру через окно и при помощи шанцевого инструмента открыли входную дверь. В квартире находилась пожилая женщина 1936 г.р., которая самостоятельно не могла открыть входную дверь и в медицинской помощи не нуждалась.