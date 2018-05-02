Еще одной жительнице Горловки исполнилось сто лет

Во вторник, 1 мая, жительница Гольмовского Т.К.Сова отметила столетний юбилей.

Тамару Карповну поздравили представители администрации Никитовского района, пенсионного фонда, кроме поздравлений выразившие слова благодарности за ее трудовое прошлое, которое является истинным примером трудолюбия.

Трудовой путь юбилярши действительно впечатляет: она работала в колхозе, затем на шахте «Кочегарка» и на авторемзаводе. Женщина воспитала 3 своих детей и одного приемного, а сейчас у долгожительницы есть 8 внуков, 7 правнуков и 4 праправнука.