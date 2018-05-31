Блокировка кошельков в Webmoney: что произошло с деньгами украинцев

Пользователи делятся опытом получения денег после запрета сервиса, а эксперты сомневаются в достоверности информации.

С конца минувшей недели не стихают дискуссии по поводу запрета в Украине платежной системы Webmoney, которая попала под санкции, связанные с российской агрессией против Украины.

Санкции были введены решением СНБО Украины от 2 мая 2018 года. 14 мая указом президента это решение было введено в действие, а вступило в силу с 19 мая, после официальной публикации в газете «Голос Украины».

Тем не менее еще примерно неделю ни о каких проблемах с переводами или выводом денег никто не говорил. Например, 22 мая на странице Webmoney.ua в Facebook было размещено сообщение, что еще один интернет-магазин подключен к системе.

24 мая российская биржа фрилансеров «Адвего» опубликовала сообщение с заголовком: «У Webmoney проблемы в Украине». А на следующий день, 25 мая, на сайте Нацбанка Украины появилась информация об отмене регистрации внутригосударственной системы расчетов Webmoney.ua. После этого заявление о санкциях сделала и украинская «Вебмани».

Какие санкции наложены на «Вебмани»

Вообще, решением Совета нацбезопасности от 2 мая санкции наложены на 756 юридических лиц с 1748 физических, связанных с российской агрессией против Украины, а также тех, в отношении которых применили ограничительные меры США и страны ЕС.

Как говорится в сообщении СНБО, санкционный список расширен за счет:

- физлиц, причастных к совершению противоправной деятельности на временно оккупированной территории Крыма;

- граждан РФ (следователи, судьи, работники правоохранительных органов), причастных к незаконному преследованию и противоправным действиям в отношении граждан Украины;

- оборонно-промышленного комплекса РФ,

- юридических лиц, причастных к поддержке военной агрессии России и создание угроз информационной и кибернетической безопасности Украины.

- применены персональные санкции к отдельным российских олигархам и военным из «частной военной компании Вагнера».

Пункты 416-428 в списке юридических лиц касаются компаний из разных стран, связанных с платежной системой Webmoney. Среди этих компаний – российские, а также ряд украинских и компаний других стран. В частности, под санкции попали компания «Финансовая компания «ЭлМИ» и «Вебмани.Юэй» (представительства в Украине), зарегистрированные в Киеве, компании «Финансовое учреждение «ВМ-Фактор» и «Агентство Гарантий» (представительства в Украине), зарегистрированные в Василькове Киевской области. Также есть фирмы с «пропиской» в литовском Вильнюсе, британском Кембридже, в Гонконце и на Британских Виргинских островах.

В перечне запретительных мер к этим компаниям – запрет интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к 40 сайтам, среди которых webmoney.ua и ряд других украинских веб-ресурсов.

Другие запретительные меры – блокировка активов компаний, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и другие.

Что произошло с деньгами

По состоянию на 29 мая доступ к интернет-ресурсам, перечисленным в решении СНБО, еще не был приостановлен. А вот перевести и обналичить гривни со своих электронных кошельков люди не могли даже раньше, чем вышло сообщение НБУ об отзыве лицензии у Webmoney.

«Я получала на Webmoney деньги от «Адвего». У них только такой способ расплатиться. Их можно было поменять на гривни и вывести на карту или оплатить услуги. Я хотела 24 мая оплатить кабельное и не смогла. А потом из Facebook узнала о лишении лицензии», – рассказывает пользователь системы Елена.

«24 мая получил оплату, конвертировал в WMU (в гривни, – Авт.), чтобы выводить, а оно не выводится. Погуглил и понял, в чем дело. Я думаю, что как только президент издал указ – сразу заблокировали, и для вебмани это стало таким же сюрпризом, как и для меня. Никаких сообщений от них я не получал», – рассказывает Виктор.

Кто пользуется этой платежной системой

Система Webmoney – одна из первых электронных систем денежных расчетов, с которой познакомились украинцы. Она была создана еще в 1998 году и на то время практически не имела альтернативы в дешевизне и скорости перевода «электронных» денег. Правда, вывести их тогда с электронных кошельков было сложно, приходилось терять десятки процентов. Зато можно было практически без потерь купить товар в интернет-магазине, чем многие и пользовались. Со временем обналичить деньги с Webmoney стало проще и дешевле, но при этом у системы появились достойные конкуренты – платежные системы, не только не уступающие по функциям и скорости, но и намного превосходящие Webmoney.

Сейчас большинство пользователей системы – фрилансеры, которые получают заказы из-за рубежа.

Некоторые признаются, что пользуются ею для расчетов с работодателями из России.

«Эта система была хороша для тех, кто работает с Россией, наверное. Я получала от «Адвего» доллары, у них только такой способ расплатиться», – говорит Елена.

Другие клиенты Webmoney утверждают, что страна проживания роли не играет.

«Расчет в вебмани идет с разными странами. Внутри Украины тоже, потому что это удобно. Порой даже неизвестно и неважно, из какой страны тебе пришел заказ. Чаще всего заказ исполняет не один фрилансер. Например, надо наполнить сайт – нужен контентщик, сеошник, копирайтер, дизайнер, сммщик. Выполнением таких задач занимаются цифровые агентства, которые далеко не всегда состоят из граждан одной страны. Контентщик может сидеть в Киеве, сеошник – в Москве, копирайтер – в Минске, дизайнер – в Таиланде. Чтобы каждому раздавать деньги без вебмани, нужно проходить кучу процедур с разными банками, потому что, например, в одну страну банк может перевести деньги, а в другую – нет. Поэтому заказчику удобнее иметь одну банковскую карточку, куда поступают деньги от клиента, он заводит их в Webmoney, и оттуда их удобно рассылать в разные страны всего парой кликов», – рассказывает Виктор.

Эксперты: «масштаб» трагедии сильно преувеличен

В интернете можно найти информацию о том, что к началу 2018 года в системе Webmoney насчитывалось 36 млн аккаунтов. Сайт WebMoney.UA, сообщая пользователям о блокировке счетов, заявил, что пострадали 4 млн украинцев.

Между тем, эксперты сомневаются, не только в том, что пострадавших настолько много, но и вообще, что 4 млн наших сограждан являются активными пользователями системы Webmoney.

«У меня, например, есть аж три счета в «Вебмани», и все три я потерял. Из этих 4 млн не меньше половины, а то и три четверти – это, я думаю, таких же людей с потерянными аккаунтами. Когда создавалась «Вебмани», это была уникальная и классная штука. Сейчас есть «Приват», «Монобанк» – более удобные и не менее быстрые системы перевода денег. Этой системой пользуются, я думаю, только по привычке. Так что деньги там небольшие. Тем более, никто не использует «Вебмани» для хранения денег, только для текущих транзакций. Процентов же там никто не платит, зачем там хранить деньги?» – размышляет социолог Андрей Еременко.

А поскольку вряд ли каждый пользователь получает денежные переводы через «Вебмани» каждый день, то в момент блокировки пострадавших оказалось в десятки или даже сотни раз меньше, чем имеется активных пользователей, считают эксперты.

Блокировка или шантаж?

Экономический эксперт и аналитик Борис Кушнирук говорит, что в санкциях не идет речи о блокировке денежных средств пользователей.

«Причина введения санкций каким-то образом связана с деятельностью компаний на оккупированном Донбассе и Крыму, насколько я понимаю. И это вопросы национальной безопасности Украины. Но что касается блокировки средств – мне непонятно, на каких основаниях «Вебмани» заблокировала деньги пользователей. Чем они аргументируют? Санкции введены против компаний. И когда говорится о блокировании активов – речь идет об активах самого юрлица, но не о деньгах пользователей платежной системы. Да, компания не может проводить новые платежи и открывать новые аккаунты. Но деньги, которые находятся внутри системы, она должна передать другому финансовому учреждению реестром. Это ее прямая обязанность как юрлица, связанного с финансами! И у нее достаточно инструментария, как это сделать.

Например, если у банка отбирают лицензию, это же не значит, что вкладчики не могут забрать из него свои деньги. Составляется реестр, и банк, лишившийся лицензии, передает деньги вкладчиков по реестру другой финансовой структуре, которая имеет лицензию на денежные переводы.

Поэтому на мой взгляд, то, что сделали владельцы «Вебмани», – это фактически шантаж. Мол, или верните нам лицензию, или мы не вернем людям деньги», – говорит Борис Кушнирук.

Кстати, на сайте электронных петиций еще 25 мая появилось обращение от некоего Анатолия Родзяка с просьбой пересмотреть решение о запрете Webmoney в Украине. «От блокировки платежной системы Webmoney страдают простые украинцы. У миллионов украинских пользователей платежной системой на счетах остались деньги, которые теперь невозможно вывести даже на карты и банковские счета украинских банков», – пишет автор петиции.

По состоянию на вечер 29 мая петиция набрала чуть больше тысячи голосов из 25 тыс. необходимых.

Доллары по-прежнему можно вывести

Как в свое время нашлась возможность обходить запрет на российские «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс», так и теперь нашлись способы вернуть свои деньги с Webmoney.

Крупнейшая российская биржа фриланса «Адвего» дала рекомендации, как это сделать, еще 24 мая:

«В связи с приостановкой вывода WMU (гривни, – Авт.) через гаранта Webmoney.ua осталось два варианта: обменять WMU на другие валюты Webmoney, например, WMZ (доллары, – Авт.) и вывести через обменники (обмен будет по очень невыгодному курсу – потери до 40%), или обменять WMU через обменники напрямую по еще более невыгодному курсу (потери до 60%). Система Webmoney обещает в ближайшее время предложить решение, которое позволит уменьшить потери при выводе WMU».

В первые дни после начала паники обменники электронных денег действительно обрушили курс.

«Сейчас можно обменять вебмани на доллары, но курс не выгодный. Это не обдираловка, просто люди из-за паники бросились менять, и курс вырос. Хотя тот, кто скупает сейчас гривну, явно имеет свои планы», – подтверждает киевлянин Сергей.

«Обналичить деньги можно, но надо убить много времени на поиск варианта, который устроит. Мне на вывод заработанных денег понадобилось практически двое суток. Смотрела информацию в интернете, искала пути обхода, после письма от WM искала, где обменять. Курсы валют были очень разные, даже меняли рубли на гривни 1:1. Большинство онлайн-обменников просто не работали по направлению. На одном обменнике деньги просто зависли: гривню у меня списали, а доллары так и не начислили. Техподдержка обменника вообще не отвечает… Сейчас, переведя деньги в доллары или рубли, можно их вывести через обменник. Коллеги также выводят на долларовые карты банков (в основном ПриватБанка). Я, обменяв гривню на доллар, потеряла на курсе 23-24% от суммы. Благо сумма была небольшая», – делится опытом киевлянка Лариса.

«Проблемы сейчас только у тех украинцев, кто шел легальным путем и переводил через гривню», – констатирует Виктор.

Пользователи ждут, что в ближайшее время проблема с выводом денег будет решена. Многие из них говорят, что оптимистично восприняли сообщения от системы Webmoney с обещаниями, что деньги им вернут не позднее 24 мая 2021 года.

Александра Романюк, Сегодня