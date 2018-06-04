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Как изменились цены на продукты в Горловке?

Понедельник, 4 июня, 2018

Городские власти от «ДНР» рассказали об итогах очередного мониторинга цен на продовольственные товары. За период с 28 мая по 1 июня были обследованы 34 объекта торговли (магазины, супермаркеты, рынки).

Согласно информации, цены на продукты за последний месяц существенных изменений не претерпели, хотя горловчане сообщают о несколько иной ситуации. Отметим, что существенно подорожали фрукты. Яблоки теперь стоят от 65 руб./кг, апельсины — от 66 руб., а лимоны подорожали чуть ли не вдвое — от 150 руб. за килограмм.

В продаже появились овощи нового урожая: картофель – от 29 руб., капуста белокочанная – от 45, а морковь – от 40 руб. за кг.

Снизилась цена на яйца — от 34 рублей за десяток. Несколько дороже стала говядина на кости (2 сорт) — от 270,  а  свинина, наоборот, стала дешевле — от 190 руб./кг.

В целом, отмечается — дефицита товаров нет.



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