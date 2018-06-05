В Горловке поймали убийцу

За нанесение смертельных ударов собутыльнику задержан местный житель.

Установлено, что в день трагедии они вместе с потерпевшим приехали из Москвы, где были на заработках, распивали спиртные напитки в квартире подозреваемого. В какой-то момент погибший не захотел уходить и между приятелями начался конфликт, в результате которого хозяин квартиры начал наносить оппоненту удары кулаками в область ребер и по лицу. Затем фигурант положил избитого товарища на кровать и ушел. А когда вернулся через, то обнаружил, что его знакомый уже не подает признаков жизни и тогда он решил избавиться от тела.

Горловчанина, 1986 г.р., задержали по горячим следам, он оказался наркозависимым.