В 2018-м году в Украине уже утонули 35 детей

Всего же на водоемах страны погибли 378 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, с начала этого года на водоемах Украины утонули 378 человек, из них 35 — дети. Вместе с тем, удалось спасти 241 человека, в т.ч. 20 детей.

«Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают гражданам, что необходимо соблюдать правила безопасности.