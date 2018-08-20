Красный Крест запустил программу грантов для поддержки экономических инициатив переселенцев

Об этом сообщили в пресс-службе Международного Комитета Красного Креста.

Подать заявку могут местные жители или перемещенные лица, зарегистрированы в Станично-Луганском районе (Луганская область), Мариинском, Бахмутском и Торецком районах (Донецкая область), которые:

ведут хозяйственную деятельность или планируют начать собственное дело;

имеют сильную мотивацию, могут подтвердить наличие навыков и опыта в выбранном виде деятельности;

готовы покрыть часть расходов или использовать собственные имеющиеся активы для воплощения своего проекта;

готовы принять участие в обучении, разработке и защите бизнес-плана.

Уточняйте перечень населенных пунктов, участвующих в программе, а также сроки подачи заявок по телефонам горячей линии МККК:

в Северодонецке – 0 800 300 125

в Мариуполе – 0 800 300 165

в Славянске – 0 800 300 115

Форму заявки можно найти на сайте благотворительной организации.