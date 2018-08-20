Красный Крест запустил программу грантов для поддержки экономических инициатив переселенцев

Об этом сообщили в пресс-службе Международного Комитета Красного Креста.
Подать заявку могут местные жители или перемещенные лица, зарегистрированы в Станично-Луганском районе (Луганская область), Мариинском, Бахмутском и Торецком районах (Донецкая область), которые:
- ведут хозяйственную деятельность или планируют начать собственное дело;
- имеют сильную мотивацию, могут подтвердить наличие навыков и опыта в выбранном виде деятельности;
- готовы покрыть часть расходов или использовать собственные имеющиеся активы для воплощения своего проекта;
- готовы принять участие в обучении, разработке и защите бизнес-плана.
Уточняйте перечень населенных пунктов, участвующих в программе, а также сроки подачи заявок по телефонам горячей линии МККК:
- в Северодонецке – 0 800 300 125
- в Мариуполе – 0 800 300 165
- в Славянске – 0 800 300 115
Форму заявки можно найти на сайте благотворительной организации.
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