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Красный Крест запустил программу грантов для поддержки экономических инициатив переселенцев

Понедельник, 20 августа, 2018

Об этом сообщили в пресс-службе Международного Комитета Красного Креста.

Подать заявку могут местные жители или перемещенные лица, зарегистрированы в Станично-Луганском районе (Луганская область), Мариинском, Бахмутском и Торецком районах (Донецкая область), которые:

  • ведут хозяйственную деятельность или планируют начать собственное дело;
  • имеют сильную мотивацию, могут подтвердить наличие навыков и опыта в выбранном виде деятельности;
  • готовы покрыть часть расходов или использовать собственные имеющиеся активы для воплощения своего проекта;
  • готовы принять участие в обучении, разработке и защите бизнес-плана.

Уточняйте перечень населенных пунктов, участвующих в программе, а также сроки подачи заявок по телефонам горячей линии МККК:

  • в Северодонецке – 0 800 300 125
  • в Мариуполе – 0 800 300 165
  • в Славянске – 0 800 300 115

Форму заявки можно найти на сайте благотворительной организации.



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