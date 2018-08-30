С 1-го сентября КПВВ начнут работать на 2,5 часа меньше

С первого сентября контрольные пункты въезда/выезда будут совершать мероприятия по пропуску граждан и транспортных средств через линию разграничения с 7 час. до 18.30.

Об этом сообщили в пресс-центра штаба ООС.

«Распоряжением командующего ООС с 1-го сентября для всех КПВВ на линии разграничения в районе проведения Операции объединенных сил установлен новый график работы.

Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых временных рамках с 7 час. до 18.30.

Просим граждан учитывать данную информацию во время планирования поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда/выезда», — говорится в сообщении.

Напомним, с 1-го июня КПВВ осуществляли контрольно-проверочные и пропускные мероприятия с 6 до 20 час. Таким образом, время работы контрольных пунктов с 1-го сентября станет короче на два с половиной часа.