Из-за Керченского моста порт Мариуполя уже потерял 6 млрд. грн.

РФ искусственно дестабилизирует ситуацию в Азовском море, нарушает все нормы международного права. Делается это для того, чтобы перевозить грузы через украинские порты стало не выгодно.

Об этом рассказал начальник Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник.

После того, как в 2017-м году был построен Керченский мост, Мариупольский порт начал нести потери из-за того, что суда выше 33 метров не могли пройти под мостом. Для экспортеров увеличилась стоимость логистики. Грузы на рынке стали менее конкурентны.

С апреля 2018 начали досматривать все без исключения суда. На первом этапе простаивали сутки-двое, последнее судно простояло 15 суток. Простой судна такого класса обходится 15 тысяч долларов в сутки.

«РФ искусственно дестабилизирует ситуацию, делает все, чтобы перевозить грузы через украинские порты стало не выгодно», — утверждает Александр Олейник. Делается это для того, чтобы росла социальная напряженность.

«Они нарушают международное право, не имеют права препятствовать передвижению судов. Потери Мариупольского порта с начала войны — около 6 млрд. грн.»,- сказал Олейник.

В то же время начальник Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник рассказал, что в порту идет реконструкция, внедряются новые технологии.

Как заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море по состоянию на 3-е декабря частично разблокировано.

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