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Вступили в силу новые правила обмена валют: что изменилось

Понедельник, 7 января, 2019

С 1 января в Украине вступило в силу новое законодательство, согласно которому иностранную валюту можно будет покупать через платежные терминалы и банкоматы.

Такое новшество прописано в постановлении Национального банка Украины №63.

Как известно, решение о новых правилах обмена валют было озвучено Нацбанком еще в июне 2018 года. Однако тогда регулятор предоставил финучреждениям переходной период длительностью шесть месяцев, чтобы были внедрены необходимые технологии.

«Украинцы смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств», — заявили тогда в НБУ

Интересно, что покупать валюту в терминале/банкомате можно будет без карточного счета. Кроме того, обмен валют на суму до 150 тысяч гривен будет проводиться без указания личных данных.

Апостроф



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