В Украине растаможили более 10 % «евроблях»

О том, что оформление прошли порядка 65 тысяч автомобилей сообщили в Государственной фискальной службе.

Согласно информации, с 25-го ноября 2018-го года украинцы растаможили 65 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией по льготным ставкам, уплатив при этом 4,1 млрд. грн. налогов.

Больше всего автомобилей переоформлено в Киеве – почти 10,8 тысяч транспортных средств, Волынской области – 8,7 тысяч авто и Черновицкой – более 6 тысяч автомобилей.

В сообщении напоминается, что срок льготного периода применения ставки акцизного налога для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией истекает совсем скоро — 22-го февраля. В дальнейшем, их владельцы будут платить акцизный налог по полной ставке.

По данным Минфина, по состоянию на начало ноября 2018-го года в Украине находилось около 630 тысяч «евроблях».