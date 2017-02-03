Активисты продолжают блокировать железную дорогу в зоне АТО

Сразу на нескольких участках движение поездов оказалось невозможным.

Как сообщила Анна Зыкова, спикер прокуратуры Луганской области, по одному из таких фактов уже открыто уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

По ее словам, на участке железной дороги в Луганской области находятся около 55 человек в камуфляжной форме, среди которых есть народные депутаты. Участники акции по блокаде неподконтрольной части Донбасса разместили на железнодорожных путях три деревянных «ежа» и блокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную Украине территорию. По некоторым данным, они уже заблокировали 12 грузовых поездов.

Тем временем, в «Укрзализныце» оценили предварительную сумму ущерба от блокировки перевозочного процесса и повреждения железнодорожного имущества.

«На перегоне Шипилово – Светланово ежесуточно перевозилось около 6 тыс. тонн грузов, из которых около 4 тыс. тонн угля. Нынешняя ситуация на участке делает невозможным обеспечение энергетическим углем энергогенерирующих компаний Украины и наносит ущерб ПАО «Укрзализныця» из-за повреждения имущества и необеспечение перевозочного процесса», – отмечают в ведомстве.

Убытки от блокады железнодорожники оценили в 2,3 млн. грн.

Также участники блокады железной дороги в Луганской области заявляли, что намерены заблокировать сообщение со всеми неподконтрольными территориями Донбасса. И позднее движение на железной дороге вблизи Бахмута действительно было перекрыто. Около 50 человек здесь остановили тепловоз и с помощью машин блокировали движение на железнодорожном переезде.