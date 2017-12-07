Фронтовая Горловка: еще один вечер прошел под аккомпанемент оружия

В течение дня в городе было тихо, лишь со стороны Светлодарска иногда доносились «звуки перемирия».

Вечером боевые действия заметно активизировались. В среду стреляли на севере и северо-западе. По словам местных жителей, были слышны частые перестрелки, а позднее — минометные «бахи». Такая ситуация сохранялась практически до двух часов ночи по местному времени.

Сообщали о боях и жители Донецка. В основном, стреляли в стороне Авдеевки и Ясиноватой. Неспокойно было вечером и под Докучаевском, обострилась обстановка и восточнее Мариуполя.