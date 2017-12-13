Фронтовая Горловка: ночью снаряд разбил стену многоэтажки

Весь вторник за пределами города продолжались боевые действия, а ночью «прилетело» прямо в квартиру в ж/м Комсомольский.

На севере бои шли с самого утра. Как сообщалось ранее, ночью в Гольмовском были перебиты ЛЭП и часть поселка осталась без света и отопления. Ремонтникам удалось оперативно восстановить электроснабжение, но уже во второй половине дня многострадальный населенный пункт на северных окраинах Горловки вновь был обесточен из-за очередного обстрела. Один на один с погодными условиями остались несколько тысяч его жителей.

Позднее горожане сообщили, что около 20 час. по местному времени были слышны отдаленные отголоски войны с юго-запада, а север, северо-восток и северо-запад не стихал и продолжал греметь тяжелым как до так и после полуночи.

Утром и.о. главы горадминистрации «ДНР» Иван Приходько заявил. что «примерно в 2:20, центр Горловки подвергся обстрелу. Пострадали ул. Григоращенко, 58, газопровод, ул.Стаханова, 98а, частный дом, ул.60 лет СССР, 51, прямое попадание в квартиру. И по ул.Болотникова 21а. Пострадал детсад № 134 и ул.Стаханова, 96а».

Уже сегодня горловчане рассказали, что север города воюет. «Бахи» по-прежнему слышны и со стороны Майорска, и Зайцево, и Гольмовского, в котором уже снова восстановлено электроснабжение.

Вечером под обстрелом оказалась территория Донецкой фильтровальной станции, ее работа не остановлена.

В результате обстрелов в Докучаевске ранена местная жительница и мужчина, кроме того различного рода повреждения получили около трех десятков строений, в т.ч. частных домов. Тем временем в «ДНР» опровергли информацию о, якобы, продвижении ВСУ в «серой зоне» и занятии н.п. Викторовка под Докучаевском.

Продолжаются боевые действия под Широкино, неспокойно под Авдеевкой, Марьинкой и Красногоровкой, в районе Попасной.