Пиар для Грановского – голодные обмороки для работников «Стирола»

За ситуацией вокруг концерна «Стирол» продолжает следить журналист и блоггер Никита Синицин.

Со ссылкой на свои источники он пишет, что последние события вокруг некогда химического гиганта в Горловке с падением в голодный обморок одного из его работников может превратиться в системное явление.

«По словам моего собеседника – случай с голодным обмороком одного из работников предприятия действительно имел место, правда, случился с месяц назад и потому категорически отвергает связь между ним и выдачей гуманитарного пайка продуктами работникам 27-го декабря, но признается, что ситуация на предприятии действительно катастрофическая.