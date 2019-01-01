Пиар для Грановского – голодные обмороки для работников «Стирола»

Вторник, 1 января, 2019
За ситуацией вокруг концерна «Стирол» продолжает следить журналист и блоггер Никита Синицин.
Со ссылкой на свои источники он пишет, что последние события вокруг некогда химического гиганта в Горловке с падением в голодный обморок одного из его работников может превратиться в системное явление.
«По словам моего собеседника – случай с голодным обмороком одного из работников предприятия действительно имел место, правда, случился с месяц назад и потому категорически отвергает связь между ним и выдачей гуманитарного пайка продуктами работникам 27-го декабря, но признается, что ситуация на предприятии действительно катастрофическая.
Виновен же в этом, по его словам, теперь уже экс-«министр промышленности и торговли ДНР» Александр Грановский.
«Пока на «Стироле» работали 400 человек – 300 человек охраны и 100 – персонала, занимавшегося техобслуживанием оборудования, денег на выплату им заработной платы вполне хватало. Но затем в голове министра возникли амбиции по пуску предприятия и под это набрали новых рабочих – сегодня их примерно 1300 человек, но денег на выплату заработной платы им нет, некоторым, правда, платят через биржу занятости, но это только оттягивает проблему. Пуск производства невозможен — нет аммиака, не хватает давления газа, да и не будет никто в здравом уме пускать химпроизводство на линии фронта. Людям просто дали ложную надежду – некоторые ради завода ушли с другой работы, а по факту остались без всего и просто ходят на работу где фактически ничего не делают. Работает разве что охрана — охраняет территорию предприятия, а остальные просто сидят на заводе и зарплату не получают», — рассказал источник, знакомый с состоянием дел на «Стироле».
Любопытно что по его словам в «Минпромполитики ДНР» никто даже не заморачивался с каким-то обоснованием пуска «Стирола» не на словах, а на деле. За время разговоров о пуске предприятия даже не было представлено технико-экономическое обоснование пуска «Стирола», написал Никита на своей странице в Facebook.
Как сообщала «Кочегарка», сотрудники «национализированного» предприятия в Горловке, которым 4 месяца не выплачивали зарплату к Новому году получили продуктовые наборы.